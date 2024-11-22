Дарим вторую жизнь: улица Мордовцева кардинально изменится в 2025 году — видео

Одна из улиц исторического центра Владивостока кардинально изменится в 2025 году

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Улица Мордовцева в историческом центре Владивостока — не самая протяжённая и заметная, но она обладает какой-то особой прелестью, есть в ней нечто уникальное. Именно эти черты небольшой улицы подчеркнут во время благоустройства, которое пройдёт здесь в 2025 году.

Причём перемены на Мордовцева будут солидными и масштабными. «Мы даём улице вторую жизнь!» — так описал грядущие изменения глава Владивостока Константин Шестаков. Необходимые средства уже выделены, сроки работ оговорены, проект полностью утверждён. Улица Мордовцева изменится до неузнаваемости: внизу, ближе к пересечению с Алетуской, и вверху, на перекрёстке с Океанским проспектом, появятся малые скверы. Будут созданы широкие, комфортные пешеходные зоны, к тому же — с зелёными насаждениями, появятся и места для отдыха. Уйдёт в прошлое и нелепое левосторонне движение, после благоустройства транспорт по Мордовцева пойдёт только вверх, от площади Семёновской к Океанскому проспекту. Важно отметить, что столь масштабные работы профинансирует целиком и полностью банк «ВТБ». — Мы системно подходим к изменениям в историческом центре города, — сказал глава Владивостока Константин Шестаков. — В частности эта территория превратится в комфортную пешеходную связь с двумя скверами. Работы на Мордовцева будет выполнять компания «Concrete Jungle», она же сейчас занимается преображением общественного пространства на набережной Спортивной гавани. По замыслу проектировщиков, после преображения улица станет притягательной для горожан, поспособствует росту туристической привлекательности Владивостока. Видео: shestakovblog . — Такие срезы угла, как на Мордовцева, создавались как раз как удобные связи для пешеходов. Это и легло в основу проекта. Вернём ей исторический вид с зелеными насаждениями, большой территорией для пешеходов, местом под установку тематической инсталляция, — сказал руководитель компании Феликс Машков.