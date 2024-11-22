«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

Posted 22 ноября, 02:42
Published 22 ноября, 02:42
Modified 22 ноября, 02:44
Updated 22 ноября, 02:44
Инициативы озвучил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушевна пленарном заседании форума «Россия — Zа самбо», который проходит во Всероссийский день самбо в Уфе.
«Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, готовые стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект „полетит“, а дальше — думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны», — сказал Владимир Якушев.
Самбо — один из базовых видов спорта в Приморье, этим видом спорта занимаются около 6 тысяч человек, а секции работают практически в каждом муниципальном образовании. Каждый год в Приморском крае проводятся массовые турниры различного уровня, а наши самбисты на протяжении многих лет достойно представляют свою малую родину на всероссийской и международной спортивных аренах.
«Важнейшим направлением нашей совместной работы с краевой федерацией является реализация всероссийского проекта „Самбо — в школу“ в Приморском крае, который стартовал у нас в качестве пилотного еще в 2015 году как третий урок физкультуры, и зарекомендовал себя очень положительно. Также занятия самбо проводятся в секциях на базах общеобразовательных школ», — отметил региональный координатор партийного проекта «Za Самбо», министр физической культуры и спорта Приморского краяЖан Кузнецов.
Ещё одна инициатива — провести турниры по самбо к годовщине Великой Победы.
«Думаю, это будет правильно. Прошу активистов проекта подключиться и максимально отработать, чтобы все субъекты активно приняли участие», — сказал врио секретаря Генсовета.
Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта «Zа самбо» в школах и вузах открываются новые секции.
«Сегодня 600 тысяч ребят осваивают самбо в школах. В вузах системно занимаются более 10 тысяч студентов. 85 университетов участвуют в официальных соревнованиях „Студенческой спортивной лиги самбо“. В сёлах тренируются более 30 тысяч человек», — рассказал он.
«В Приморье, в рамках партпроекта „Za Самбо“ секции открылись в высших учебных заведениях края — Морском государственно университете им. Г. И. Невельского и Дальневосточном федеральном университете», — добавил Жан Кузнецов.
Врио секретаря напомнил также, что перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Он поблагодарил всех, кто активно помогает развивать этот вид спорта: Всероссийскую федерацию самбо, Минспорта, Минпросвещения, Министерство образования и науки, руководителей регионов, координаторов и председателей общественных советов партпроекта, президентов региональных федераций самбо.
«Можно с уверенностью сказать, что Россия действительно — ZА самбо. За самбо — за Россию — за Президента!» — подвёл итог пленарного заседания Владимир Якушев.