«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

Самбо — один из базовых видов спорта в Приморье, этим видом спорта занимаются около 6 тысяч человек, а секции работают практически в каждом муниципальном образовании. Каждый год в Приморском крае проводятся массовые турниры различного уровня, а наши самбисты на протяжении многих лет достойно представляют свою малую родину на всероссийской и международной спортивных аренах.