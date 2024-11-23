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Posted 23 ноября, 04:17

Published 23 ноября, 04:17

Modified 25 ноября, 12:07

Updated 25 ноября, 12:07

Появилась новая информация о смертельной аварии во Владивостоке

Роковая случайность погубила опытного водителя? — подробности ДТП во Владивостоке

23 ноября 2024, 04:17

Появилась новая информация о смертельной аварии во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке автомобилист съехал в канаву и погиб. Новыми деталями ДТП поделились в полиции.

В краевой столице произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе полиции поделились подробностями случившегося.

Предварительно установлено, водитель «Субару» ехал по Рокадной со Снеговой на объездную трассу. В какой-то момент рулевой потерял контроль над машиной и слетел с дороги. В результате инцидента мужчина умер.

Водительский стаж погибшего составляет 14 лет. В 2024 году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД один раз.

Приморцы отреагировали на смертельное происшествие.

«Это же промзона. Там вся дорога в ухабах»;
«Машина целая, как так… Жаль водителя»;
«Ударился головой, наверное, сильно».
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#ДТП#Машина#Смерть#Объездная трасса#Пресс-служба#Снеговая
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