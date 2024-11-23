Роковая случайность погубила опытного водителя? — подробности ДТП во Владивостоке

Posted 23 ноября, 04:17
Published 23 ноября, 04:17
Modified 25 ноября, 12:07
Updated 25 ноября, 12:07
В краевой столице произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе полиции поделились подробностями случившегося.
Предварительно установлено, водитель «Субару» ехал по Рокадной со Снеговой на объездную трассу. В какой-то момент рулевой потерял контроль над машиной и слетел с дороги. В результате инцидента мужчина умер.
Водительский стаж погибшего составляет 14 лет. В 2024 году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД один раз.
Приморцы отреагировали на смертельное происшествие.
«Это же промзона. Там вся дорога в ухабах»;
«Машина целая, как так… Жаль водителя»;
«Ударился головой, наверное, сильно».