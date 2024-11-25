Госдума приняла бюджет на 2025–2027 годы с ключевыми поправками «Единой России»

Между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объёмом 3,4 триллиона рублей. Субъекты РФ могут принимать бюджеты с учётом этих средств и заключать контракты. Принято решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Не менее 50% от списания этой задолженности направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе, лифтового хозяйства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Бюджеты регионов Дальнего Востока, в том числе, дополнительно получат с федерального уровня 1,6 миллиардов рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов.