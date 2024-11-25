Владивосток — Владикавказ: сотрудничество городов-побратимов будет расширяться

— Мы сделали основной акцент на сферу образования, ведь именно в этом направлении у наших городов есть свои сильные стороны, которыми мы и будем делиться друг с другом. Искренне хотелось бы, чтобы наши педагоги обогащали друг друга новыми знаниями, делились опытом — это серьезный вклад в наше будущее, в будущее наших детей, — отметил Константин Шестаков.