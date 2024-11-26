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Posted 26 ноября, 09:16

Published 26 ноября, 09:16

Modified 26 ноября, 09:23

Updated 26 ноября, 09:23

Более 140 студентов из Средней Азии выбрали ДВФУ и ТГМУ для обучения

Более 140 студентов из Средней Азии выбрали ДВФУ и ТГМУ для обучения

26 ноября 2024, 09:16
Сюжет
Дружба народов
В 2024 году 148 студентов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии проходят обучение в ведущих вузах Владивостока. В этом году к ним присоединились еще 55 первокурсников.
  • В Дальневосточном федеральном университете сейчас обучаются 122 студента из стран Средней Азии: 102 гражданина Узбекистана, 16 — Таджикистана и 4 — Киргизии. В 2024 году университет принял 46 новых студентов: 38 человек из Узбекистана, 7 из Таджикистана и одного из Киргизии.
  • В Тихоокеанском государственном медицинском университете получают образование 26 студентов из этих стран: 22 представителя Узбекистана, по два студента из Таджикистана и Киргизии. На первый курс в этом году поступили девять человек — восемь из Узбекистана и один из Таджикистана.

Самыми востребованными направлениями в обоих вузах стали медицинские специальности. В ТГМУ на «Лечебном деле» обучаются 14 студентов, еще семь выбрали «Стоматологию». В ДВФУ, помимо медицинских направлений, популярностью пользуются «Международные отношения» и «Экономика».

«Переезд и обучение в России стали для меня осознанным выбором, который был тщательно спланирован нашей семьёй», — рассказывает Олег Коньков, студент четвертого курса политологии ДВФУ из Узбекистана. «Программа привлекла своей универсальностью: она объединяет в себе политику, международные отношения, юриспруденцию и экономику. Обучение в ДВФУ радует высоким уровнем преподавания. Специалисты кафедры не только обладают глубокими знаниями, но и вдохновляют своим профессионализмом».

Олег не только успешно учится, но и активно участвует в общественной жизни университета. Он основал и возглавляет Студенческое объединение «Ассоциация политологов острова Русский». «В будущем я планирую остаться в России. Моя цель — открыть собственное дело, продолжить заниматься общественной и социально-значимой деятельностью и привносить свой вклад в развитие общества».

«В настоящее время в школе Медицины и наук о жизни обучается более 50 человек из Среднеазиатских республик», — отмечает директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук. «Многие ребята остаются работать в стационарах города и края. Лучшие выпускники школы остаются работать в Медицинском Комплексе ДВФУ».

Студенты активно участвуют в различных университетских объединениях, включая клуб оперативной хирургии DA VINCI Школы медицины и наук о жизни ДВФУ. Многие успешно совмещают учебу с работой по специальности и планируют связать свое будущее с Россией.

#Общество#Экономика#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Студенты#Таджикистан#Узбекистан#Международные отношения#Киргизия#ТГМУ#Дружба народов
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