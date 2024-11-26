Глава Владивостока Константин Шестаков: спорту в школах — особое внимание

Posted 26 ноября, 03:16
Published 26 ноября, 03:16
Modified 26 ноября, 03:18
Updated 26 ноября, 03:18
Новыми стадионами — капитально отремонтированными и заново оснащёнными — обзавелись школы № 22, 63, 61, центр образования «Ступени» и еще более полутора десятков учреждений образования Владивостока. Помимо футбольных полей, волейбольных площадок на каждом новом спортивном объекте установлены тренажеры.
Работа по преображению пришкольных спортивных объектов проходит под личным контролем главы Владивостока Константина Шестакова. Развитию спорта в столице ДФО он уделяет большое внимание.
— В 2023 году 61 тысяча горожан стала заниматься спортом. Этому способствует работа муниципальных спортивных школ, проведение крупных соревнований, создание и ремонт спортивной инфраструктуры, — подчеркнул Константин Владимирович, выступая перед депутатами Думы Владивостока с отчётом весной текущего года. — В 2023 году завершилась реконструкция стадиона «Авангард». Тысячи любителей активного образа жизни привлекает Русская лыжня. Горожане немало времени проводят на школьных стадионах — администрация Владивостока при поддержке регионального бюджета ведет поэтапный ремонт всех спортивных площадок.
Также под личным контролем Константина Шестакова во Владивостоке проходит ремонт здания на Океанском проспекте, 19в, где в скором времени появится большой спортивный муниципальный комплекс. Заниматься в нём смогут все желающие: на первом этаже расположится зал художественной гимнастики, помещение для занятий настольным теннисом. На цокольном этаже разместится зал для смешанных единоборств.
— Торжественное открытие зала проведём после новогодних праздников, — пообещал Константин Шестаков.