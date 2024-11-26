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Posted 26 ноября, 10:21

Published 26 ноября, 10:21

Modified 26 ноября, 10:42

Updated 26 ноября, 10:42

Кожемяко рассказал о создании агентства по контролю миграции в Приморье

Кожемяко рассказал о создании агентства по контролю миграции в Приморье

26 ноября 2024, 10:21
Сюжет
Строительство
Губернатор Приморского края в ходе «Прямого разговора» (12+) объяснил невозможность полного отказа от иностранной рабочей силы и представил новый подход к регулированию миграции. Созданное агентство будет контролировать поток мигрантов на этапе их въезда в регион.

Полный отказ от трудовых мигрантов в Приморье невозможен, поскольку они востребованы в строительстве, обслуживании и транспортной сфере. Ежегодно в край прибывает около 100 тысяч мигрантов, из которых 66% — граждане Узбекистана.

«Отказаться от использования рабочей силы из стран СНГ в строительстве, обслуживании или транспортном обслуживании мы не можем,» — подчеркнул Кожемяко. Он также добавил, что агентство займется предквалификационным отбором и обучением мигрантов еще до их прибытия, чтобы улучшить их адаптацию и эффективность на рабочем месте.

Для улучшения ситуации власти Приморья создали специальное агентство, которое будет сотрудничать с миграционной службой Узбекистана. В рамках этого взаимодействия планируется проводить предварительный отбор кандидатов, обучать их русскому языку и техническим терминам еще до приезда в Россию.

Новая система предусматривает более строгий контроль за работодателями, которые должны будут гарантировать трудоустройство, достойную заработную плату и медицинскую страховку для приглашаемых работников. Особое внимание будет уделяться проверке документов, чтобы избежать случаев использования поддельных патентов.Власти рассчитывают, что новый механизм позволит упорядочить 30-40% миграционного потока. После отработки системы с Узбекистаном планируется распространить этот опыт на другие страны, откуда прибывают трудовые мигранты в Приморский край.

#Общество#Приморский край#Строительство#Новости#Миграция
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