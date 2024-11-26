Кожемяко рассказал о создании агентства по контролю миграции в Приморье

Posted 26 ноября, 10:21
Published 26 ноября, 10:21
Modified 26 ноября, 10:42
Updated 26 ноября, 10:42
Полный отказ от трудовых мигрантов в Приморье невозможен, поскольку они востребованы в строительстве, обслуживании и транспортной сфере. Ежегодно в край прибывает около 100 тысяч мигрантов, из которых 66% — граждане Узбекистана.
«Отказаться от использования рабочей силы из стран СНГ в строительстве, обслуживании или транспортном обслуживании мы не можем,» — подчеркнул Кожемяко. Он также добавил, что агентство займется предквалификационным отбором и обучением мигрантов еще до их прибытия, чтобы улучшить их адаптацию и эффективность на рабочем месте.
Для улучшения ситуации власти Приморья создали специальное агентство, которое будет сотрудничать с миграционной службой Узбекистана. В рамках этого взаимодействия планируется проводить предварительный отбор кандидатов, обучать их русскому языку и техническим терминам еще до приезда в Россию.
Новая система предусматривает более строгий контроль за работодателями, которые должны будут гарантировать трудоустройство, достойную заработную плату и медицинскую страховку для приглашаемых работников. Особое внимание будет уделяться проверке документов, чтобы избежать случаев использования поддельных патентов.Власти рассчитывают, что новый механизм позволит упорядочить 30-40% миграционного потока. После отработки системы с Узбекистаном планируется распространить этот опыт на другие страны, откуда прибывают трудовые мигранты в Приморский край.