Олег Кожемяко: Около трех тысяч БПЛА поставил Приморский край в зону СВО

Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» поступило более 2,5 тысяч вопросов от жителей Приморья, которые касаются всех сфер жизни региона. Губернатор Приморья традиционно распорядился не оставлять без внимания на те из них, на которые не были даны ответы в прямом эфире, а передать в работу в муниципалитеты и профильные ведомства.