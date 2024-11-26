Олег Кожемяко: пеший туризм по Приморскому краю будем всемерно поддерживать

Posted 26 ноября, 10:35
Published 26 ноября, 10:35
Modified 26 ноября, 10:44
Updated 26 ноября, 10:44
Жительница Владивостока задала вопрос о состоянии пешеходных дорожек, маршрутов в пригороде краевого центра и не только — например, в районе горы Фалаза, в Горныз Ключах. «Как правило дороги к ним разбиты, негде припарковать автомобили и сами дорожки для пешеходов не оборудованы», — отметила она.
— Пеший туризм по экологическим тропам представляет большой интерес, — отметил губернатор Приморского края. — Я даже с семьёй сходил на гору Фалаза, увидел своими глазами все эти проблемы, которые есть и с парковкой, и со сбором мусора. Люди мусор на горе не оставляют, несут с собой, но внизу нет контейнеров, где бы его можно было оставить.
Это нужно менять. И пора оборудовать тропу и даже брать за неё какие-то минимальные денежные средства — на содержание. Думаю, что это не было бы проблемой ни для кого.
В министерстве туризма Приморского края, отметил Олег Кожемяко, принята программа по экологическим тропам. Она достаточно большая, объемная.
— Главы муниципальных образований будут участвовать в выделении финансирования. Мы в марте проведем большой внутренний туристический форум, где каждый муниципалитет представит свою программу развития туризма у себя на территории, — сказал Олег Николаевич. — Мы понимаем, как важно оборудовать парковки, поставить контейнеры для мусора, создать точки общественного питания. Также и сувениры тоже важны.
Олег Кожемяко отметил, что работы по обустройству пешеходных троп в Приморье — и на острове Русском в частности — начнётся в 2025 году.
— За зимний период мы развернемся — с тем, чтобы уже на летний период и жители наших городов, и наши гости, которые к нам приезжают, могли полноценно воспользоваться экологическими тропами, — сказал он.