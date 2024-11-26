Олег Кожемяко поделился впечатлениями о недавнем визите в Узбекистан

Posted 26 ноября, 10:31
Published 26 ноября, 10:31
Modified 26 ноября, 10:36
Updated 26 ноября, 10:36
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко впервые посетил Узбекистан с момента распада Советского Союза. Он отметил гостеприимность этой страны и желание продолжать культурные обмены.
«Это гостеприимная страна, где радушно относятся к гостям,» — подчеркнул Кожемяко.
Он рассказал, что Приморье планирует развивать образовательные и культурные инициативы, чтобы поддерживать знание русского языка в Узбекистане. Одной из идей стало распространение русских сказок и книг об Арсеньеве в местных школах.
В дополнение к культурным связям, обсуждались и экономические проекты. Приморский край и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, в частности в производстве бройлерного яйца. Также затронута тема туристических обменов, которые могут быть интересны обеим сторонам.