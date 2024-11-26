zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:31

Published 26 ноября, 10:31

Modified 26 ноября, 10:36

Updated 26 ноября, 10:36

Олег Кожемяко поделился впечатлениями о недавнем визите в Узбекистан

Олег Кожемяко поделился впечатлениями о недавнем визите в Узбекистан

26 ноября 2024, 10:31
Сюжет
Дружба народов
Глава Приморского края впервые посетил Узбекистан после распада СССР в 1988 году. Во время визита были достигнуты договоренности о развитии туристических, экономических и культурных связей между регионами.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко впервые посетил Узбекистан с момента распада Советского Союза. Он отметил гостеприимность этой страны и желание продолжать культурные обмены.

«Это гостеприимная страна, где радушно относятся к гостям,» — подчеркнул Кожемяко.

Он рассказал, что Приморье планирует развивать образовательные и культурные инициативы, чтобы поддерживать знание русского языка в Узбекистане. Одной из идей стало распространение русских сказок и книг об Арсеньеве в местных школах.

В дополнение к культурным связям, обсуждались и экономические проекты. Приморский край и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, в частности в производстве бройлерного яйца. Также затронута тема туристических обменов, которые могут быть интересны обеим сторонам.

#Приморский край#Новости#Узбекистан#Олег Кожемяко#Дружба народов#Русский язык
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика