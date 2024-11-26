Олег Кожемяко поделился впечатлениями о недавнем визите в Узбекистан

В дополнение к культурным связям, обсуждались и экономические проекты. Приморский край и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, в частности в производстве бройлерного яйца. Также затронута тема туристических обменов, которые могут быть интересны обеим сторонам.