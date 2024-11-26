Олег Кожемяко поручил главам городов оперативно решать проблемы с отоплением

— Во Владивостоке более не менялись трубы 10 лет, это наша беда и это проблема, которая копилась годами, — сказал Олег Кожемяко. — В 2021 году всего 200 миллионов было выделено на замену систем отопления. Конечно, это были какие-то точечные латания, а требовалось гораздо больше.