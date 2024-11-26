Олег Кожемяко: у приморского мёда — большое будущее

— Наша главная задача — поднять статус приморского мёда. Довести его до уровня узнаваемости, как башкирский мёд, — сказал губернатор Приморского края. — На это нужно потратить и время, и денежные средства, сделать вливание в продвижение уникального продукта, который есть только в Приморском крае. Это фактически дикий мёд, спрос на который, замечу, есть у нашего соседа — КНР.