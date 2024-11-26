Олег Кожемяко: у приморского мёда — большое будущее

Posted 26 ноября, 11:20
Published 26 ноября, 11:20
Modified 26 ноября, 11:25
Updated 26 ноября, 11:25
— Наша главная задача — поднять статус приморского мёда. Довести его до уровня узнаваемости, как башкирский мёд, — сказал губернатор Приморского края. — На это нужно потратить и время, и денежные средства, сделать вливание в продвижение уникального продукта, который есть только в Приморском крае. Это фактически дикий мёд, спрос на который, замечу, есть у нашего соседа — КНР.
Олег Кожемяко отметил: Приморье обладает невероятным ресурсом: 5 миллионов 200 тысяч гектаров липы — такого нет ни на одной территории Российской Федерации.
— Первые шаги на этом поприще мы уже сделали — обеспечили сохранность липы в тех местах, где расположены пасеки. Сейчас будем работу расширять, в том числе по внедрению современных технологий сбора мёда, — сказал глава региона. — Большое внимание будем уделять воспитанию и обучению кадров, чтобы наши сельчане хотели и могли заниматься пчеловодством. Во времена СССР Приморье экспортировало 13 тысяч тонн мёда — при цене за килограмм 3 рубля 60 копеек это было эквивалентно шести тысячам шестистам автомобилям «Жигули». Понимаете, какие доходы были у пасечников? Те, кто содержал пасеки, кто трудился, были уважаемыми людьми, обеспеченными, и это нам нужно вернуть, сохранить и вырастить новый класс пчеловодов.
Также Олег Кожемяко отметил, что в перспективе приморский мёд может быть включен в питание школьников, потому что он гипоаллергенный. Весь вопрос только в удачной упаковке.
— У нас уникальные виды мёда есть, тот же диморфантовый, — отметил глава региона. — Главное — правильно его продвигать, должна быть большая образовательная и рекламная работа по продвижению этого продукта и на внешний рынок, и внутренний. Мы наш мёд даже в Узбекистан возили — и он там вызвал большой интерес.