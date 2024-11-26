«Проблемы с мусором решат в Приморье до 2025 года» — Олег Кожемяко

Posted 26 ноября, 09:24
Published 26 ноября, 09:24
Modified 26 ноября, 10:43
Updated 26 ноября, 10:43
Во время «Прямого разговора» 26 ноября Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о том, как краевые власти решают проблемы, возникающие с вывозом мусора. Новые площадки по сортировке и полигоны создадут на территории Приморского края. Нововведения позволят размещать такие станции непосредственно в районах.
«Практически в каждом районе будет мусороперегрузочная станция, порядка 10-12 будет мусоросортировочных станций, порядка 6-7 полигонов. Сейчас этот момент дорабатывается с федеральным оператором», — сообщил Олег Кожемяко.
Глава региона сообщил, что в бюджете заложены денежные средства, всего порядка 2,5 млрд рублей на 2025 год, для того, чтобы организовать систему регионального оператора по вывозу мусора.
«Кроме того, предусмотрено приобретение порядка 270 автомобилей белорусского производства с задней поворотной осью — по 80 автомобилей ежегодно. Мы переговорили с нашими белорусскими коллегами, они предоставят нам такую возможность, поставят уже в 2025 году часть техники», — рассказал губернатор Приморья.
Кожемяко также рассказал, что краевые власти уже закупают технику. В целом, по его мнению, проделана большая организационная и штатная работа. Цель — снять вопрос с повестки в муниципалитетах.
«Не только региональные операторы, но и главы муниципальных образований тоже участвуют в этой работе. То есть, предусматривают денежные средства в бюджете, поэтому они должны подхватывать там, где не успевает вывезти региональный оператор, и делать так, чтобы мусора на площадках не было», — отметил губернатор Кожемяко.
Особенно это касается Хасанского округа. Глава региона рассказал, что на курорты округа ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. В качестве примера губернатор привел ситуацию в селе Андреевка, где при населении в 2,5 тысячи человек отдыхает около 400 000 туристов ежегодно, что создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Особое внимание уделят вывозу отходов в Посьете и Краскино.
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