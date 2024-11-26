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Posted 26 ноября, 02:32

Published 26 ноября, 02:32

Modified 26 ноября, 02:34

Updated 26 ноября, 02:34

Владивосток масштабно очищают от незаконно установленных объектов

Счёт на десятки: хлам, незаконные конструкции и гаражи вывозят с улиц Владивостока

26 ноября 2024, 02:32
Фото: adm_vl.

Владивосток масштабно очищают от незаконно установленных объектов

Ежедневно улицы и дворы Владивостока очищают от незаконно установленных конструкций — гаражей, рекламных вывесок, словом, всего того, что захламляет город. Работы ведутся масштабно — только за неделю было снесено и вывезено полтора десятка таких объектов.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: по 15 адресам рабочие бригады предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») демонтировали не только незаконно установленные и заброшенные гаражи и рекламные конструкции, но и даже железобетонные блоки.

Кроме того, со дворов вывозили и заброшенные хозяевами, разукомплектованные машины.

Сухая статистика говорит сама за себя:

  • Девять металлических гаражей было убрано с улицы Марченко, 38.
  • Общая площадь вывезенных сооружений составила 162 квадратных метра.
  • Под демонтаж пошли семь несанкционированных рекламных конструкций и баннеров: на Калинина, 275б, Ивановской, 17 и Тобольской, 10.
  • Эвакуировано на спецстоянку 15 брошенных машин с Сабанеева, 16, Амурской, 82, Борисенко, 23 и 96, Космонавтов, 13, Харьковской, 3, Киевской, 8, Луговой, 79 и 83, Давыдова, 4, Русской, 55а, Иртышской, 32в, проспекта Красного Знамени, 121, проспекта 100-летия Владивостока, 57б и Океанского проспекта, 90.
Фото: adm_vl

Показательно, что самовольно установленные и заброшенные гаражи, когда рабочие бригады их вскрывали, внутри оказывались забитыми самым настоящим хламом, мусором, вплоть до куч пластиковых пакетов.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Очистка
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