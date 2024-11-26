Счёт на десятки: хлам, незаконные конструкции и гаражи вывозят с улиц Владивостока

Владивосток масштабно очищают от незаконно установленных объектов

Ежедневно улицы и дворы Владивостока очищают от незаконно установленных конструкций — гаражей, рекламных вывесок, словом, всего того, что захламляет город. Работы ведутся масштабно — только за неделю было снесено и вывезено полтора десятка таких объектов.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: по 15 адресам рабочие бригады предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») демонтировали не только незаконно установленные и заброшенные гаражи и рекламные конструкции, но и даже железобетонные блоки. Кроме того, со дворов вывозили и заброшенные хозяевами, разукомплектованные машины. Сухая статистика говорит сама за себя: Девять металлических гаражей было убрано с улицы Марченко, 38.

Общая площадь вывезенных сооружений составила 162 квадратных метра.

Под демонтаж пошли семь несанкционированных рекламных конструкций и баннеров: на Калинина, 275б, Ивановской, 17 и Тобольской, 10.

Эвакуировано на спецстоянку 15 брошенных машин с Сабанеева, 16, Амурской, 82, Борисенко, 23 и 96, Космонавтов, 13, Харьковской, 3, Киевской, 8, Луговой, 79 и 83, Давыдова, 4, Русской, 55а, Иртышской, 32в, проспекта Красного Знамени, 121, проспекта 100-летия Владивостока, 57б и Океанского проспекта, 90. Фото: adm_vl Показательно, что самовольно установленные и заброшенные гаражи, когда рабочие бригады их вскрывали, внутри оказывались забитыми самым настоящим хламом, мусором, вплоть до куч пластиковых пакетов.