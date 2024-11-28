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Posted 28 ноября, 06:04

Published 28 ноября, 06:04

Modified 28 ноября, 06:04

Updated 28 ноября, 06:04

Антон Волошко: дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату

Антон Волошко: дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату

28 ноября 2024, 06:04
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Сюжет
Бюджет
Всесторонняя поддержка участников СВО — одно из ключевых направлений народной программы

По предложению главы региона, секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Олега Кожемяко приморские законодатели внесли изменения в краевой закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края»

Новая редакция статьи 1 действующего закона предусматривает для детей погибших (умерших) Героев Приморья — ежемесячную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Дополнительная мера социальной поддержки действует с 1 октября 2024 года до достижения ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится очно, а также на период установления инвалидности детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.

«Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату. Это крайне важное решение, в актуальности которого, уверен, ни у кого нет сомнений», — подчеркнул председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко.

Порядок предоставления меры социальной поддержки, устанавливаются Правительством Приморского края. В настоящее время в Приморском крае проживают пять семей участников спецоперации, посмертно награжденных знаком «Герой Приморья», в которых воспитываются шесть детей.

В бюджете Приморского края на 2024 год на предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, предусмотрено 76,6 млн рублей. В проекте бюджета Приморского края на 2025–2027 годы на предоставление ежемесячных выплат предусмотрено 104 млн рублей ежегодно.

Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими и общественными объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении. Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.

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#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Бюджет#Дети#Законодательство#Социальная поддержка#Военнослужащие#Антон Волошко
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