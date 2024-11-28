Антон Волошко: дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату

Новая редакция статьи 1 действующего закона предусматривает для детей погибших (умерших) Героев Приморья — ежемесячную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Дополнительная мера социальной поддержки действует с 1 октября 2024 года до достижения ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится очно, а также на период установления инвалидности детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.