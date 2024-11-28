Антон Волошко: дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату

Posted 28 ноября, 06:04
Published 28 ноября, 06:04
Modified 28 ноября, 06:04
Updated 28 ноября, 06:04
По предложению главы региона, секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Олега Кожемяко приморские законодатели внесли изменения в краевой закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края»
Новая редакция статьи 1 действующего закона предусматривает для детей погибших (умерших) Героев Приморья — ежемесячную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Дополнительная мера социальной поддержки действует с 1 октября 2024 года до достижения ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится очно, а также на период установления инвалидности детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
«Дети погибших Героев Приморья будут получать ежемесячную выплату. Это крайне важное решение, в актуальности которого, уверен, ни у кого нет сомнений», — подчеркнул председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко.
Порядок предоставления меры социальной поддержки, устанавливаются Правительством Приморского края. В настоящее время в Приморском крае проживают пять семей участников спецоперации, посмертно награжденных знаком «Герой Приморья», в которых воспитываются шесть детей.
В бюджете Приморского края на 2024 год на предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, предусмотрено 76,6 млн рублей. В проекте бюджета Приморского края на 2025–2027 годы на предоставление ежемесячных выплат предусмотрено 104 млн рублей ежегодно.
Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими и общественными объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении. Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.