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Posted 28 ноября, 00:56

Published 28 ноября, 00:56

Modified 28 ноября, 00:56

Updated 28 ноября, 00:56

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

28 ноября 2024, 00:56
Фото: ER.RU.
Сюжет
Выборы
Победители получат поддержку партии на всех этапах реализации проектов.

Конкурс проводит Центральный совет сторонников «Единой России».

«Одно из направлений работы „Единой России“ — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путём голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», — отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.
«В прошлом году Приморский край принял активное участие в данном конкурсе. Это и Ольгинский, Уссурийский, Артёмовский округа, Владивосток и многие другие. Один из наших проектов „Катюша“ не дотянул до победы совсем чуть-чуть! Мы обязательно учтем этот опыт. Уверен в этом году мы сможем показать лучший результат. Поэтому, приглашаю присоединиться наших инициативных жителей края», — сказал председатель регионального совета сторонников «Единой России» Александр Старжинский.

Подать заявку можно на сайте https://sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

#Общество#Политика#Приморский край#Выборы#Новости#Единая Россия#Регионы
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