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Posted 2 декабря, 01:36

Published 2 декабря, 01:36

Modified 2 декабря, 01:38

Updated 2 декабря, 01:38

Владивостокцы передали в зону СВО бронеавтомобиль — для героев-земляков

Константин Шестаков: владивостокцы поддерживают героев СВО и верят в победу

2 декабря 2024, 01:36
Фото: vlc.ru.

Владивостокцы передали в зону СВО бронеавтомобиль — для героев-земляков

Сюжет
Герои
Владивостокцы, прихожане церкви Порт-Артурской иконы Божьей Матери, оправили в зону специальной военной операции купленный ими бронеавтомобиль и маскировочные сети. Глава Владивостока Константин Шестаков горячо поддержал инициативу горожан.

Заметим, что во Владивостоке на постоянной основе работают меры поддержки участников СВО и их семей. Эту работу глава города Константин Шестаков держит под личным контролем. Также горожане по зову сердца, по своей инициативе регулярно передают различную помощь нашим землякам, сражающимся на СВО: маскировочные сети, автомобили, мотоциклы, квадрокоптеры, генераторы и другое необходимое снаряжение и оборудование.

В последний день ноября прошел чин освящения броенавтомобиля, отправляющегося «за ленточку», — его провёл настоятель храма отец Илия. Под присмотром святых покровителей новая машину будет выполнять боевые задания в зоне СВО ещё лучше.

Отец Илия отметил, что прихожане церкви каждый день молятся о победе, о благополучии земляков — участников СВО. И будут продолжать молить святых угодников защитить и помогать приморским, российским воинам.

Константин Шестаков выразил благодарность всем прихожанам, которые внесли свои средства в покупку автомобиля, плели маскировочные сети, ежедневно молятся о ниспослании победы воинам России. Он также вручил присутствующим памятные знаки «Владивосток — город воинской славы».

Фото: vlc.ru
— Спасибо вам за организацию сбора гуманитарной помощи нашим войнам, участвующим в проведении специальной военной операции. Сегодня мы все вместе сделали ещё один шаг к победе — отправили гуманитарный груз, который спасёт жизни наших ребят и ускорит завершение специальной военной операции. Уверен, что победа будет за нами, — сказал глава города.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Помощь#Победа#Герои#Константин Шестаков#СВО#Церковь#Бронеавтомобиль
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