Депутат Госдумы ответил на вопросы граждан в рамках Декады приёмов «Единой России»

Posted 3 декабря, 06:18
Published 3 декабря, 06:18
Modified 3 декабря, 06:18
Updated 3 декабря, 06:18
На базе общественной приёмной председателя ЕР Дмитрия Медведева состоялся приём граждан депутатом Государственной Думы Владимиром Новиковым.
«Обращений, как всегда, достаточно. С простыми вопросами граждане не приходят, поэтому, стараюсь выслушать, провести подробную консультацию и постараться вопросы решить», — подчеркнул парламентарий.
Совместно с представителями управления муниципальной собственности Администрации города рассмотрели жалобу жительницы г. Владивостока. Многодетная мама 10 лет стояла в очереди на получение земельного участка. Из-за того, что своевременно не сообщила о смене места регистрации и проживания, не была уведомлена о дате жеребьевки надлежащим образом, в результате чего была отодвинута в конец очереди.
«На мой взгляд, это несправедливо. Считаю, что заявительница должна обратиться в суд для восстановления нарушенного права. А надлежащие органы ввести в систему оповещения граждан уведомление через сервис „Госуслуги“. Считаю верным со своей стороны обратиться к председателю Законодательного Собрания Антону Волошко с предложением о внесении изменений в краевой закон», — сказал Владимир Новиков.
Представители предпринимательского сообщества, входящие в состав общественной организации «Опоры России» обратились с дельным предложением о внесении изменений в федеральное законодательство по поводу декретных выплат тем мамам-предпринимателям, которые уходят в декретный отпуск в начале года и остаются без выплат соответствующих пособий на момент рождения ребенка, потому что налоговая система начисляет налоги для предпринимателей в декабре. Приняли решение совместно с юристами проработать более тщательно документы для принятия дальнейшего решения.
Серьёзный вопрос рассмотрели с ребятами, которые профессионально занимаются организацией военно-технических, прикладных видов спорта (в частности страйкболом) по подготовке нашего молодого поколения.
«Буду содействовать этому, совместно с руководством Тихоокеанского флота и ректорами наших ВУЗов, окажем содействие в поиске земельного участка для проведения соревнований, отработки навыков, командных тренировок среди студентов, создании студенческой лиги. На сегодня в Приморье страйкболом занимается порядка 600 человек, возраст от 12 до 60 лет», — отметил депутат Госдумы.