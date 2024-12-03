zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:18

Published 3 декабря, 06:18

Modified 3 декабря, 06:18

Updated 3 декабря, 06:18

Депутат Госдумы ответил на вопросы граждан в рамках Декады приёмов «Единой России»

Депутат Госдумы ответил на вопросы граждан в рамках Декады приёмов «Единой России»

3 декабря 2024, 06:18
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Депутат
Декада приурочена ко Дню рождения партии

На базе общественной приёмной председателя ЕР Дмитрия Медведева состоялся приём граждан депутатом Государственной Думы Владимиром Новиковым.

«Обращений, как всегда, достаточно. С простыми вопросами граждане не приходят, поэтому, стараюсь выслушать, провести подробную консультацию и постараться вопросы решить», — подчеркнул парламентарий.

Совместно с представителями управления муниципальной собственности Администрации города рассмотрели жалобу жительницы г. Владивостока. Многодетная мама 10 лет стояла в очереди на получение земельного участка. Из-за того, что своевременно не сообщила о смене места регистрации и проживания, не была уведомлена о дате жеребьевки надлежащим образом, в результате чего была отодвинута в конец очереди.

«На мой взгляд, это несправедливо. Считаю, что заявительница должна обратиться в суд для восстановления нарушенного права. А надлежащие органы ввести в систему оповещения граждан уведомление через сервис „Госуслуги“. Считаю верным со своей стороны обратиться к председателю Законодательного Собрания Антону Волошко с предложением о внесении изменений в краевой закон», — сказал Владимир Новиков.

Представители предпринимательского сообщества, входящие в состав общественной организации «Опоры России» обратились с дельным предложением о внесении изменений в федеральное законодательство по поводу декретных выплат тем мамам-предпринимателям, которые уходят в декретный отпуск в начале года и остаются без выплат соответствующих пособий на момент рождения ребенка, потому что налоговая система начисляет налоги для предпринимателей в декабре. Приняли решение совместно с юристами проработать более тщательно документы для принятия дальнейшего решения.

Серьёзный вопрос рассмотрели с ребятами, которые профессионально занимаются организацией военно-технических, прикладных видов спорта (в частности страйкболом) по подготовке нашего молодого поколения.

«Буду содействовать этому, совместно с руководством Тихоокеанского флота и ректорами наших ВУЗов, окажем содействие в поиске земельного участка для проведения соревнований, отработки навыков, командных тренировок среди студентов, создании студенческой лиги. На сегодня в Приморье страйкболом занимается порядка 600 человек, возраст от 12 до 60 лет», — отметил депутат Госдумы.
#Общество#Приморский край#Новости#Депутат#Госдума#Дмитрий Медведев#Суд#Единая Россия#Земельный участок#Гражданские права#Студенты#Налоговая система#Госуслуги#Соревнования#Предприниматели#Жалобы#Тихоокеанский флот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика