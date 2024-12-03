Депутат Госдумы ответил на вопросы граждан в рамках Декады приёмов «Единой России»

Представители предпринимательского сообщества, входящие в состав общественной организации «Опоры России» обратились с дельным предложением о внесении изменений в федеральное законодательство по поводу декретных выплат тем мамам-предпринимателям, которые уходят в декретный отпуск в начале года и остаются без выплат соответствующих пособий на момент рождения ребенка, потому что налоговая система начисляет налоги для предпринимателей в декабре. Приняли решение совместно с юристами проработать более тщательно документы для принятия дальнейшего решения.