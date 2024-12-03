Двигаемся в правильном направлении: льготное жилье становится доступнее в Приморье

Posted 3 декабря, 02:28
Published 3 декабря, 02:28
Modified 3 декабря, 02:30
Updated 3 декабря, 02:30
Дальневосточная ипотека востребована в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в рамках совещания, на котором обсудили вопросы, касающиеся льготных ипотечных программ.
На сегодняшний день около 36 000 семей приобрели жилье в крае благодаря государственной поддержке. Олег Кожемяко отметил, что сейчас реализуется еще одна программа, нацеленная на строительство арендного жилья. Приморцы смогут выкупать эти квартиры на льготных условиях.
«За эти четыре года мы построили 120 тысяч квадратных метров жилья, выдали 2 300 квартир. Сейчас строим 9 домов по различным нашим районам, там, где есть динамика производства, там, где требуются специалисты», — подчеркнул глава края.
Также губернатор обговорил с председателем Правительства России — полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым организационные моменты. Олег Кожемяко считает, что необходимо продолжать работать в данном направлении, ведь жители региона нуждаются в жилье.