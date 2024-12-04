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Posted 4 декабря, 04:39

Published 4 декабря, 04:39

Modified 4 декабря, 04:41

Updated 4 декабря, 04:41

Как отличить подделку? — Новые пятитысячные купюры появились в Приморье — фото, видео

Как отличить подделку? — Новые пятитысячные купюры появились в Приморье — фото, видео

4 декабря 2024, 04:39
Сюжет
Деньги
В Приморском крае прошла презентация модернизированной банкноты Банка России номиналом 5 000 рублей. Также на мероприятии провели мастер-класс по определению признаков ее подлинности. Корреспондент «Восток-Медиа» поделился кадрами с места событий.

Новые пятитысячные купюры выпустили в октябре 2023 года, однако в регионах они распространялись постепенно. Сейчас модернизированные банкноты начали появляться в Приморье. Местному населению необходимо знать, как выглядит купюра после обновлений. Также жителям региона нужно уметь проверять их подлинность, отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Эксперт продемонстрировал, как самостоятельно или с помощью специального кассового аппарата проверить защитные признаки новых банкнот.

Также специалисты предоставили подробный разбор обновленной купюры. Ранее сми писали о том, что в Приморском крае сокращается количество фальшивых банкнот. Несмотря на положительную тенденцию, жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность в обращении с деньгами.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Деньги#Мастер-класс#Подделка
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