Как отличить подделку? — Новые пятитысячные купюры появились в Приморье — фото, видео

Posted 4 декабря, 04:39
Published 4 декабря, 04:39
Modified 4 декабря, 04:41
Updated 4 декабря, 04:41
Новые пятитысячные купюры выпустили в октябре 2023 года, однако в регионах они распространялись постепенно. Сейчас модернизированные банкноты начали появляться в Приморье. Местному населению необходимо знать, как выглядит купюра после обновлений. Также жителям региона нужно уметь проверять их подлинность, отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.
Эксперт продемонстрировал, как самостоятельно или с помощью специального кассового аппарата проверить защитные признаки новых банкнот.
Также специалисты предоставили подробный разбор обновленной купюры. Ранее сми писали о том, что в Приморском крае сокращается количество фальшивых банкнот. Несмотря на положительную тенденцию, жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность в обращении с деньгами.