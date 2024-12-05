Депутат Госдумы Виктория Николаева посетила педиатрическое отделение в Находке

Также, в рамках «Декады добрых дел» Виктория Николаева вручила заведующей отделением Татьяне Каменевойподарки детишкам, которые находятся сейчас на лечении в рамках акции «Коробка храбрости», организованной партией «Единая Россия». Благотворительная акция направленна на поддержку детей, которые проходят длительное лечение и реабилитацию. Ребятам передадут куклы, машинки, раскраски, настольные игры, карандаши, фломастеры и многое другое.