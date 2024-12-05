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Posted 5 декабря, 06:01

Published 5 декабря, 06:01

Modified 5 декабря, 06:03

Updated 5 декабря, 06:03

Депутат Госдумы Виктория Николаева посетила педиатрическое отделение в Находке

Депутат Госдумы Виктория Николаева посетила педиатрическое отделение в Находке

5 декабря 2024, 06:01
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Больница
Вместе с Министром здравоохранения Приморья Евгением Шестопаловым парламентарий осмотрела стационар педиатрического отделения.
«Долго говорили о нововведениях в крае, о финансировании, заработных платах, обсудили программы, которое помогут восполнить дефицит кадров в сфере здравоохранения. Главный врач больницы Андрей Кузьмин показал нам стационар педиатрического отделения. Здесь оказывается лечебно-диагностическая помощь новорожденным детям и детям до 18 лет при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, лёгких, сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, аллергологической патологии. Обеспечение медикаментами в полном объёме. Все очень чисто, современно, прекрасный и заботливый персонал! Дети в надежный руках профессионалов своего дела», — подчеркнула депутат Государственной Думы РФ.

Также, в рамках «Декады добрых дел» Виктория Николаева вручила заведующей отделением Татьяне Каменевойподарки детишкам, которые находятся сейчас на лечении в рамках акции «Коробка храбрости», организованной партией «Единая Россия». Благотворительная акция направленна на поддержку детей, которые проходят длительное лечение и реабилитацию. Ребятам передадут куклы, машинки, раскраски, настольные игры, карандаши, фломастеры и многое другое.

«Надеюсь, это скрасит им пребывание в больнице, и они смогут его провести с пользой, интересом и, возможно, даже откроют в себе новые таланты! А медицинскому персоналу будет гораздо проще занять детей в свободное время и, некоторым образом, отвлечь их от лечения. Хотелось бы отметить, что эта акция проходит ежегодно, принять участие может любой желающий!», — подчеркнула парламентарий.

Акция «Коробка храбрости» завершается 6 декабря. Пункт сбора расположен на базе регионального исполкома «Единой России» по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 16.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Финансирование#Единая Россия#Акция#Благотворительность#Находка#Больница#Здравоохранение
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