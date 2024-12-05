«Единая Россия» подвела итоги работы партпроектов за год

Posted 5 декабря, 07:04
Published 5 декабря, 07:04
Modified 5 декабря, 07:06
Updated 5 декабря, 07:06
Лидерами по проведенным мероприятиями в 2024 году стали проекты «Женское движение Единой России», «Детский спорт», «Новая школа», «Историческая память», «Городская среда», «Единая страна — доступная среда», «Старшее поколение» и «Школа грамотного потребителя».
На заседании отметили интересные форматы работы «Женского движения Единой России». Своей эффективностью себя зарекомендовали женские клубы, оказание социально-психологической помощи участникам СВО и их семьям. В течение года для бойцов были организованы систематические экскурсии в Океанариум, а в летнее время — прогулки на катере.
На будущий год большие ожидания связаны с партпроектом «Историческая память», поскольку 2025 год — 80-летие Победы.
Всего в Приморском крае реализуется 19 партийных проектов. Сейчас проходит их перезагрузка.
«На прошлой неделе Президиум Генсовета Партии утвердил изменения в положение о партийных проектах. Основные новшества касаются формы паспорта проекта, годовой отчётности и процесса согласования региональных координаторов. В ближайшее время Президиум примет ключевые показатели эффективности по каждому проекту индивидуально для каждого региона. Федеральные координаторы доведут эти показатели до региональных. За их невыполнение, координаторов могут освободить от должности. Сейчас это закреплено в положении», –подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат краевого парламента Всеволод Романов.
Также на заседании подвели итоги работы общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева.
С начала 2024 года в приёмную поступило более 2000 обращений, из которых больше 43% вопросы социальной защиты, включая пенсии, льготы, помощь многодетным семьям и инвалидов.
Все вопросы рассматриваются совместно с органами власти. В качестве примера слаженного взаимодействия, руководитель региональной общественной приёмной, депутат Госдумы Александр Щербаков привёл предложение партии о строительстве новой поликлиники в микрорайоне Патрокл. В настоящее время Министерством здравоохранение уже получен участок для строительства объекта.
«Особое внимание в 2024 году мы уделили помощи участникам специальной военной операции. По нашей статистики таких обращений поступило более сотни. В рамках этой работы были организованы встречи с семьями военнослужащих, оказавшимися на передовой, и с самими участниками СВО. Мы активно решали вопросы, связанные с обеспечением выплат и социальных льгот для семей участников СВО, а также решали юридические вопросы, связанные с положенными выплатами», — заключил Александр Щербаков.