«Единая Россия» подвела итоги работы партпроектов за год

На заседании отметили интересные форматы работы «Женского движения Единой России». Своей эффективностью себя зарекомендовали женские клубы, оказание социально-психологической помощи участникам СВО и их семьям. В течение года для бойцов были организованы систематические экскурсии в Океанариум, а в летнее время — прогулки на катере.