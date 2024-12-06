Открытый микрофон: Константин Шестаков пообщался с молодежью из Москвы

Отдельное внимание было уделено благоустройству муниципалитета. Константин Шестаков подчеркнул, что краевая столица шесть раз попадала в рейтинг лучших всероссийских практик благоустройства по версии Министерства строительства РФ.



Стоит отметить, что с 5 по 7 декабря во Владивостоке организована бизнес-миссия для студентов Московской школы управления «Сколково». Мероприятие организовано по распоряжению председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.