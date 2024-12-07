zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 06:44

Published 7 декабря, 06:44

Modified 7 декабря, 08:30

Updated 7 декабря, 08:30

Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока

Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока

7 декабря 2024, 06:44
Сюжет
Новый год
Удивительная елка из бананов, лука и бутылок поразила жителей Владивостока. Ее заметили в одном из торговых центров города.

В этом году во Владивостоке жители удивлены необычными новогодними елками, которые появляются в торговых центрах. Одной из самых странных стала ель, созданная из овощей, фруктов и корнеплодов. Все продукты натуральные, и остается только надеяться, что такая креативная конструкция продержится до самого Нового года.

С каждым взглядом на это «творение» можно заметить все больше интересных деталей. Особенно интересно выглядит сочетание продуктов: внизу картошка и вермут, а сверху ананас вместо звезды.

Несмотря на странность, многие оценят такой креативный подход к новогодним украшениям.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Новый год#Овощи#Фрукты#Елки#Креатив#Украшения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика