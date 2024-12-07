Водоотведение и капремонт: какие вопросы задали жители Владивостока сенатору РФ?

Posted 6 декабря, 23:13
Published 6 декабря, 23:13
Modified 8 декабря, 23:15
Updated 8 декабря, 23:15
В основном вопросы, с которыми обратились жители Владивостока, касались содержания жилья, водоотведения, капремонта МКД, работы управляющих компаний.
«Участие представителей государственной жилищной инспекции, крайводоканала, управления содержания жилищного фонда позволило принимать решения непосредственно на месте и давать гражданам квалифицированные разъяснения. В их интересах мною будут направлены обращения главе города и в органы исполнительной власти. Хочу отметить, что все эти вопросы являются профильными для комитета Совета Федерации по региональной политике и местному самоуправлению, в составе которого я работаю в Совете Федерации. Анализ таких обращений часто помогает выявлять узкие места в законодательстве и вносить в него изменения», — подчеркнул сенатор РФАлександр Ролик.
Приём прошел в рамках Декады приёмов, приуроченной ко Дню рождения «Единой России». Руководитель региональной общественной приёмной Председателя «Единой России» Д. А. Медведева, депутат Госдумы Александр Щербаков отметил, что с начала года в приёмную поступило более 2000 вопросов. По всем из них даны ответы.
«Каждое обращение мы рассматриваем очень внимательно. Привлекаем органы исполнительной власти, при необходимости юристов. Такое слаженное взаимодействие помогает со всех сторон изучить вопрос и найти эффективные пути его решения», — заключил Александр Щербаков.