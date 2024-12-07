zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 23:13

Published 6 декабря, 23:13

Modified 8 декабря, 23:15

Updated 8 декабря, 23:15

Водоотведение и капремонт: какие вопросы задали жители Владивостока сенатору РФ?

Водоотведение и капремонт: какие вопросы задали жители Владивостока сенатору РФ?

6 декабря 2024, 23:13
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Жилье
Представитель верхней палаты парламента Александр Ролик провёл приём граждан совместно с депутатом Государственной Думы Александром Щербаковым и уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым

В основном вопросы, с которыми обратились жители Владивостока, касались содержания жилья, водоотведения, капремонта МКД, работы управляющих компаний.

«Участие представителей государственной жилищной инспекции, крайводоканала, управления содержания жилищного фонда позволило принимать решения непосредственно на месте и давать гражданам квалифицированные разъяснения. В их интересах мною будут направлены обращения главе города и в органы исполнительной власти. Хочу отметить, что все эти вопросы являются профильными для комитета Совета Федерации по региональной политике и местному самоуправлению, в составе которого я работаю в Совете Федерации. Анализ таких обращений часто помогает выявлять узкие места в законодательстве и вносить в него изменения», — подчеркнул сенатор РФАлександр Ролик.

Приём прошел в рамках Декады приёмов, приуроченной ко Дню рождения «Единой России». Руководитель региональной общественной приёмной Председателя «Единой России» Д. А. Медведева, депутат Госдумы Александр Щербаков отметил, что с начала года в приёмную поступило более 2000 вопросов. По всем из них даны ответы.

«Каждое обращение мы рассматриваем очень внимательно. Привлекаем органы исполнительной власти, при необходимости юристов. Такое слаженное взаимодействие помогает со всех сторон изучить вопрос и найти эффективные пути его решения», — заключил Александр Щербаков.
#Общество#Приморский край#Владивосток#Единая Россия#Государственная Дума#Законодательство#Капремонт#Жилье#Управляющие компании#Госжилинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика