Водоотведение и капремонт: какие вопросы задали жители Владивостока сенатору РФ?

Приём прошел в рамках Декады приёмов, приуроченной ко Дню рождения «Единой России». Руководитель региональной общественной приёмной Председателя «Единой России» Д. А. Медведева, депутат Госдумы Александр Щербаков отметил, что с начала года в приёмную поступило более 2000 вопросов. По всем из них даны ответы.