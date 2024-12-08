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Posted 8 декабря, 07:13

Published 8 декабря, 07:13

Modified 9 декабря, 08:42

Updated 9 декабря, 08:42

Понижение температур ожидается в Приморском крае

Дальше будет хуже: волна «адских» холодов накроет Приморье

8 декабря 2024, 07:13

Понижение температур ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Население только свыклось с суровыми зимними температурами. А в Приморском крае уже прогнозируется очередная порция морозов.

По данным сайта «Маглипогода», морозы, господствующие в Приморье, еще не достигли пика. По словам основателя портала Руслана Юрковского, ожидается похолодание, преимущественно на побережье. Также в регионе усилится ветер.

Следующая неделя выдастся не только ветреной, но и жутко холодной. После среды морозы будут крепчать, особенно ближе к выходным, отметил народный синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае столбики термометров показывают -30 градусов по Цельсию. Судя по всему, трескучие морозы решили «разыграться» в ближайшие дни.

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