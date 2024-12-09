Назад, в сказку, в СССР могут отправиться жители Владивостока — как это сделать?

Posted 9 декабря, 08:39
Published 9 декабря, 08:39
Modified 9 декабря, 08:42
Updated 9 декабря, 08:42
Выставка так и называется — «Новогодняя сказка» (6+), и это очень верно. Стоит только переступить порог выставочных залов — увидеть ёлки, украшенные теми самыми игрушками, гирляндами, «дождиком» и мишурой, которые каждый помнит с детства, как ощущение волшебства и предновогодняя вера в чудо оживают в душе.
В экспозиции — тысячи игрушек, которыми украшали ёлки в Российской империи и в СССР, гирлянды, флажки, Деды Морозы и Снегурочки. Бумажные, ватные, из папье-маше, стеклянные, пластиковые — да по материалам, из которых сделаны игрушки, можно буквально по десятилетиям всю историю СССР разложить, как по полочкам. Равно как и по тем сюжетам, персонажам, о которых напоминают игрушки. Вот, например, ватная парашютистка — прототипом этой игрушки стала известная лётчица, Герой Советского Союза, Марина Раскова — кумир всех девушек довоенного времени. А вот грузовик, развозивший хлеб по блокадному Ленинграду, — и такие игрушки выпускали, оказывается. Вот спутник, космонавты — какая эпоха? Правильно, 60-е… А вот — Чебурашка и Крокодил Гена, герои сказки Джанни Родари «Чиполлино» (6+) — это уже 70-е… История, живая, настоящая. Ирина Кейчина дополнила экспозицию приметами советского быта, игрушками, книжками, даже бытовой техникой (например, проигрывателем пластинок) — и новогодняя сказка поселилась в каждом зале.
— Знаете, если еще пять-шесть лет назад на выставках люди смотрели на игрушки времён СССР скорее как на артефакт, на милое прошлое, то сегодня — совсем другая тенденция, — говорит Ирина Кейчина. — Многие подходят, рассказывают, как они жалеют, что в свое время, купив новомодного санта-клауса, выбросили родного Деда Мороза, с тёплым чувством рассматривают игрушки патриотического направления — красноармейцев, например, флажки, которыми так часто украшали раньше ёлки. А какие искренние добрые эмоции вызывает красная пятиконечная звезда на макушке ёлки! Патриотизм, и я это очень хорошо ощущаю от выставки к выставке, пронизывает наше общество, мы многое поняли и переосмыслили за последние годы. И знаете, что ещё интересно? Многие российские фабрики, которые выпускают новогодние игрушки, вернулись к истокам, можно сказать. Снова появились коллекции героев советских мультфильмов, например…
Выставка «Новогодняя сказка» действительно окутывает посетителей добротой и теплом. В душах взрослых людей просыпается что-то почти забытое, из детства. А современная детвора — удивительно, да? — с восторгом читает у ёлочки стихи. Для стоящего рядом, под ёлочкой, такого родного Деда Мороза (например, производства Владивостокской фабрики игрушек, да-да, была такая в советское время) и его внучки Снегурочки.
— Каждый год, открывая выставку, я хочу, чтобы каждый посетитель нашёл на ней игрушку своего детства, — говорит Ирина Кейчина. — Ведь это огромное счастье.