Назад, в сказку, в СССР могут отправиться жители Владивостока — как это сделать?

В экспозиции — тысячи игрушек, которыми украшали ёлки в Российской империи и в СССР, гирлянды, флажки, Деды Морозы и Снегурочки. Бумажные, ватные, из папье-маше, стеклянные, пластиковые — да по материалам, из которых сделаны игрушки, можно буквально по десятилетиям всю историю СССР разложить, как по полочкам. Равно как и по тем сюжетам, персонажам, о которых напоминают игрушки. Вот, например, ватная парашютистка — прототипом этой игрушки стала известная лётчица, Герой Советского Союза, Марина Раскова — кумир всех девушек довоенного времени. А вот грузовик, развозивший хлеб по блокадному Ленинграду, — и такие игрушки выпускали, оказывается. Вот спутник, космонавты — какая эпоха? Правильно, 60-е… А вот — Чебурашка и Крокодил Гена, герои сказки Джанни Родари «Чиполлино» (6+) — это уже 70-е… История, живая, настоящая. Ирина Кейчина дополнила экспозицию приметами советского быта, игрушками, книжками, даже бытовой техникой (например, проигрывателем пластинок) — и новогодняя сказка поселилась в каждом зале.