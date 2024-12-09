Во Владивостоке состоялся инклюзивный патриотический гала-концерт «Мы вместе»

«Было порядка трехсот тридцати артистов — с таким солидным числом мы работаем впервые. Были и исполнители, создающие свои собственные песни — мы услышали не только общеизвестные музыкальные стандарты, но и интересный авторский материал. Песни о Родине, о ее защите, о важности народного сплочения приобрели в наше непростое время особое звучание и нашли отклик в сердцах людей самого разного возраста. Артисты и аудитория были по-настоящему вместе, на концертной площадке царила атмосфера полного единства — это не только мое впечатление как организатора, но и мнения других участников мероприятия, которыми они спешили поделиться со мной!», — заявил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда», президент краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.