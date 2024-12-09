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Posted 9 декабря, 04:23

Published 9 декабря, 04:23

Modified 9 декабря, 04:23

Updated 9 декабря, 04:23

Во Владивостоке состоялся инклюзивный патриотический гала-концерт «Мы вместе»

Во Владивостоке состоялся инклюзивный патриотический гала-концерт «Мы вместе»

9 декабря 2024, 04:23
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Спорт
Поддержку в проведении мероприятия оказал профильный партийный проект

Трехчасовой праздник, состоявшийся в пятницу, 6 декабря, на концертной площадке одного из владивостокских вузов, собрал сотни человек — членов сообщества инвалидов из разных уголков Приморья, участников специальной военной операции и всех неравнодушных граждан. Организатором мероприятия выступила Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» при поддержке партийного проекта «Единая страна — доступная среда».

Программа праздника включала в себя множество номеров в исполнении творческих коллективов Приморья.

«Было порядка трехсот тридцати артистов — с таким солидным числом мы работаем впервые. Были и исполнители, создающие свои собственные песни — мы услышали не только общеизвестные музыкальные стандарты, но и интересный авторский материал. Песни о Родине, о ее защите, о важности народного сплочения приобрели в наше непростое время особое звучание и нашли отклик в сердцах людей самого разного возраста. Артисты и аудитория были по-настоящему вместе, на концертной площадке царила атмосфера полного единства — это не только мое впечатление как организатора, но и мнения других участников мероприятия, которыми они спешили поделиться со мной!», — заявил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда», президент краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.

#Общество#Спорт#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Музыка#Искусство#Патриотизм#Граждане#Родина
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