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Posted 11 декабря, 05:45

Published 11 декабря, 05:45

Modified 11 декабря, 05:47

Updated 11 декабря, 05:47

Человека придавило в кабине перевернутого большегруза во Владивостоке

Выяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во Владивостоке

11 декабря 2024, 05:45

Человека придавило в кабине перевернутого большегруза во Владивостоке

Сюжет
Авария
Очевидцы сообщили о том, что происходит в месте серьезной аварии на объездной трассе во Владивостоке.

На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся самосвал. Водитель грузовика, груженого камнями, потерял управление и перевернулся, груз высыпался на проезжую часть. Это значительно осложнило движение по дороге.

К сожалению, водитель большегруза погиб на месте происшествия. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства аварии. Подробности и причину ДТП уточняют.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Авария#ДТП#Инцидент
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