Выяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во Владивостоке

Posted 11 декабря, 05:45
Published 11 декабря, 05:45
Modified 11 декабря, 05:47
Updated 11 декабря, 05:47
На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся самосвал. Водитель грузовика, груженого камнями, потерял управление и перевернулся, груз высыпался на проезжую часть. Это значительно осложнило движение по дороге.
К сожалению, водитель большегруза погиб на месте происшествия. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На месте работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства аварии. Подробности и причину ДТП уточняют.