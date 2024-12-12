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Posted 12 декабря, 02:47

Published 12 декабря, 02:47

Modified 12 декабря, 02:49

Updated 12 декабря, 02:49

Фейковое видео о Приморском крае появилось в новых медиа

Фейковое видео с губернатором Приморского края появилось в интернете

12 декабря 2024, 02:47

Фейковое видео о Приморском крае появилось в новых медиа

В некоторых новых медиа распространяется видеоролик, в котором не абы кто, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщает такие новости, от которых голова идёт кругом. Вот только не все видеоролики в интернете одинаково правдивы, к сожалению. И в данном случае речь идёт о наглом фейке.

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает: в последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Это видео с губернатором Приморья создано с использованием современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Показательно, что за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края — Олег Николаевич искренне поздравлял Владивосток с получением статуса Молодёжной столицы и дело было в начале 2024 года.

Как говорится, сравнили — убедились. Кстати, бдительные и не склонные доверять всему, что всплывает в новых медиа, граждане Приморья сразу обратили внимание на то, что голос на фейковом ролике совсем другой и что артикуляция не совпадает со звуком. И главное — эмоции на лице Олега Кожемяко никак не совпадают с сутью того, о чем вещает сгенерированный ИИ голос в фейковом ролике.

В пресс-службе правительства Приморья напоминают: источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Приморье уже пытались сделать центром мирового зла — с помощью всё тех же фейков.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Фейк
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