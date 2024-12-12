Фейковое видео с губернатором Приморского края появилось в интернете

Как говорится, сравнили — убедились. Кстати, бдительные и не склонные доверять всему, что всплывает в новых медиа, граждане Приморья сразу обратили внимание на то, что голос на фейковом ролике совсем другой и что артикуляция не совпадает со звуком. И главное — эмоции на лице Олега Кожемяко никак не совпадают с сутью того, о чем вещает сгенерированный ИИ голос в фейковом ролике.