Фейковое видео с губернатором Приморского края появилось в интернете

Posted 12 декабря, 02:47
Published 12 декабря, 02:47
Modified 12 декабря, 02:49
Updated 12 декабря, 02:49
Пресс-служба правительства Приморского края сообщает: в последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО).
Это видео с губернатором Приморья создано с использованием современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Показательно, что за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края — Олег Николаевич искренне поздравлял Владивосток с получением статуса Молодёжной столицы и дело было в начале 2024 года.
Как говорится, сравнили — убедились. Кстати, бдительные и не склонные доверять всему, что всплывает в новых медиа, граждане Приморья сразу обратили внимание на то, что голос на фейковом ролике совсем другой и что артикуляция не совпадает со звуком. И главное — эмоции на лице Олега Кожемяко никак не совпадают с сутью того, о чем вещает сгенерированный ИИ голос в фейковом ролике.
В пресс-службе правительства Приморья напоминают: источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Приморье уже пытались сделать центром мирового зла — с помощью всё тех же фейков.