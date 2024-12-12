Жертва аварии посреди моста, на дороге пробка: что происходит в месте ДТП в Приморье

Posted 12 декабря, 06:01
Published 12 декабря, 06:01
Modified 12 декабря, 06:03
Updated 12 декабря, 06:03
На Русском мосту во Владивостоке произошло ДТП с участием легкового автомобиля Honda Civic и грузовика Mitsubishi Canter. Авария случилась 12 декабря.
Выяснилось, что водитель Honda не убедился в безопасности маневра и при перестроении столкнулся с грузовиком.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Леерное ограждение оказалось повреждено. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняют.
Водителей призывают соблюдать осторожность на дороге, особенно в условиях зимней погоды. Информацию о происшествии передали в ГИБДД, расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой в пригороде Владивостока собралась внушительная пробка.