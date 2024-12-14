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Posted 13 декабря, 23:23

Published 13 декабря, 23:23

Modified 13 декабря, 23:23

Updated 13 декабря, 23:23

Сколько стоит приготовить оливье в Приморье в 2024 году?

Цены растут: салат оливье подорожал больше, чем в 2 раза в Приморье в 2024 году

13 декабря 2024, 23:23

Сколько стоит приготовить оливье в Приморье в 2024 году?

Сюжет
Цены
Приближаются новогодние праздники, а это значит, что пора задуматься о меню для праздничного стола. Одним из главных блюд на столе у многих россиян традиционно является салат оливье. Однако сколько же придется заплатить в этом году жителям Приморья за килограмм этого лакомства?

Приближается Новый год, и ни одно праздничное застолье в России не обходится без главного блюда — салата оливье. Жители Приморья уже начали задумываться о стоимости продуктов для приготовления любимого салата в 2024 году. Мы решили посчитать, сколько будет стоить классический набор для оливье в этом году.

Ежегодный индекс оливье помогает оценить инфляцию и динамику цен на основные продукты. В прошлом 2023 году набор для приготовления салата обошелся приморским хозяйкам в 183,5 рубля за килограмм — данные Приморскстата. В этом расчёте использовались стандартные ингредиенты: картофель, морковь, варёная колбаса, маринованные огурцы, куриные яйца, майонез и зелёный горошек.

Перейдем к подсчетам на 2024 год. Согласно данным, собранным корреспондентом «Восток-Медиа», стоимость необходимых ингредиентов к текущему году выглядит следующим образом:

  • Картофель (200 г) — 12 рублей;
  • Морковь (100 г) — 5,5 рубля;
  • Колбаса варёная (250 г): цена за 470 г составляет 320 рублей, следовательно, за 250 г это будет около 170,21 рубля;
  • Маринованные огурцы (100 г): цена за 500 граммов — 213 рублей, значит, за 100 г это составит примерно 42,6 рубля;
  • Яйца (2 шт): цена за десяток — 160 рублей, значит, за 2 штуки это будет 32 рубля
  • Майонез (200 г) — 91 рубль;
  • Зелёный горошек (150 г): полная банка 200 г стоит 79 рублей, на 150 г это будет примерно 59,25 рубля.

Подводим итог: в 2024 году на приготовление килограмма оливье понадобится 412,56 рублей.

Таким образом, за последний год стоимость набора на приготовление главного новогоднего салата в Приморье возросла значительно. В 2023 году аналогичный набор стоил 183,5 рубля, что свидетельствует о существенном увеличении в 225% по сравнению с предыдущим годом. Основное влияние на рост цены оказали изменения на рынке мяса и яиц, но заметны и колебания в стоимости овощей. На фоне неопределенной экономической ситуации приморцам, планирующим новогодний стол, стоит учесть данный скачок цен и заранее подготовиться к праздничным тратам.

#Общество#Экономика#Приморский край#Новости#Цены#Новый год#Рынок#Инфляция#Продукты#Овощи#Мясо#Яйца
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