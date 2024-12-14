Цены растут: салат оливье подорожал больше, чем в 2 раза в Приморье в 2024 году

Posted 13 декабря, 23:23
Published 13 декабря, 23:23
Modified 13 декабря, 23:23
Updated 13 декабря, 23:23
Приближается Новый год, и ни одно праздничное застолье в России не обходится без главного блюда — салата оливье. Жители Приморья уже начали задумываться о стоимости продуктов для приготовления любимого салата в 2024 году. Мы решили посчитать, сколько будет стоить классический набор для оливье в этом году.
Ежегодный индекс оливье помогает оценить инфляцию и динамику цен на основные продукты. В прошлом 2023 году набор для приготовления салата обошелся приморским хозяйкам в 183,5 рубля за килограмм — данные Приморскстата. В этом расчёте использовались стандартные ингредиенты: картофель, морковь, варёная колбаса, маринованные огурцы, куриные яйца, майонез и зелёный горошек.
Перейдем к подсчетам на 2024 год. Согласно данным, собранным корреспондентом «Восток-Медиа», стоимость необходимых ингредиентов к текущему году выглядит следующим образом:
Подводим итог: в 2024 году на приготовление килограмма оливье понадобится 412,56 рублей.
Таким образом, за последний год стоимость набора на приготовление главного новогоднего салата в Приморье возросла значительно. В 2023 году аналогичный набор стоил 183,5 рубля, что свидетельствует о существенном увеличении в 225% по сравнению с предыдущим годом. Основное влияние на рост цены оказали изменения на рынке мяса и яиц, но заметны и колебания в стоимости овощей. На фоне неопределенной экономической ситуации приморцам, планирующим новогодний стол, стоит учесть данный скачок цен и заранее подготовиться к праздничным тратам.