Цены растут: салат оливье подорожал больше, чем в 2 раза в Приморье в 2024 году

Таким образом, за последний год стоимость набора на приготовление главного новогоднего салата в Приморье возросла значительно. В 2023 году аналогичный набор стоил 183,5 рубля, что свидетельствует о существенном увеличении в 225% по сравнению с предыдущим годом. Основное влияние на рост цены оказали изменения на рынке мяса и яиц, но заметны и колебания в стоимости овощей. На фоне неопределенной экономической ситуации приморцам, планирующим новогодний стол, стоит учесть данный скачок цен и заранее подготовиться к праздничным тратам.