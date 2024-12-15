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Posted 15 декабря, 06:27

Published 15 декабря, 06:27

Modified 16 декабря, 06:30

Updated 16 декабря, 06:30

Виктор Пинский вошёл в состав обновленного президиума генерального совета партии «Еди

Виктор Пинский вошёл в состав обновленного президиума генерального совета партии «Еди

15 декабря 2024, 06:27
Фото: er.ru.
14 декабря в Москве на площадке национального центра «Россия» прошел XXII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В работе съезда принял участие Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что у партии на новом историческом этапе особая ответственность.

«Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны», — сказал Президент в своем выступлении перед делегатами съезда.
«Наш президент, Владимир Владимирович Путин поставил перед партией новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития нашей страны на годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Партия приняла изменения в народную программу и устав, обновила состав руководящих органов — в них вошли герои специальной военной операции, которые на деле доказали свою преданность стране.

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев избран секретарем генерального совета партии. «Единая Россия» также провела плановые кадровые изменения в высшем совете партии и обновила состав генерального совета. Состав президиума генерального совета «Единой России» — оперативного органа управления, которым принимаются многие важные партийные решения — сократился с 35 до 14 человек. Президиум на данном этапе будет собираться очно один раз в неделю. В состав обновленного президиума генсовета партии вошёл депутат Государственной Думы РФ, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.

«Спасибо партии за доверие», — отметил Виктор Пинский.

Виктор Пинский избирался в Государственную Думу РФ VI, VII и VIII созывов. В Государственной Думе VIII созыва возглавляет комиссию по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия».

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#Общество#Новости#Дмитрий Медведев#Владимир Путин#Москва#Россия#Государственная Дума
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