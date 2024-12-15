Виктор Пинский вошёл в состав обновленного президиума генерального совета партии «Еди

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев избран секретарем генерального совета партии. «Единая Россия» также провела плановые кадровые изменения в высшем совете партии и обновила состав генерального совета. Состав президиума генерального совета «Единой России» — оперативного органа управления, которым принимаются многие важные партийные решения — сократился с 35 до 14 человек. Президиум на данном этапе будет собираться очно один раз в неделю. В состав обновленного президиума генсовета партии вошёл депутат Государственной Думы РФ, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.