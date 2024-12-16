17 проектов ТОС и 23 двора: как преобразился Первореченский район Владивостока

На примере Первореченского района Владивостока видно, что глава города не только эффективно привлекает федеральные и региональные средства, но и помогает инициативам жителей превратиться в проекты. Ведь прежде чем формировать бюджет на очередной год мэр Константин Шестаков со своей командой проводит ряд встреч с населением Владивостока, чтобы пожелания горожан обрели реальные очертания и смогли реализоваться в виде проектов. Кстати, такой механизм имеет ряд позитивных трендов. Во-первых, выросла активность граждан, которые видя повышенное внимание со стороны городских властей, сами выходят с инициативами, желая сделать жизнь в своем дворе, районе и городе в целом комфортной.