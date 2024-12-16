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Posted 16 декабря, 05:52

Published 16 декабря, 05:52

Modified 16 декабря, 05:54

Updated 16 декабря, 05:54

Во Владивостоке планомерно обновляется парк общественного транспорта

20 автобусов и 30 водителей — итоги изменений в транспортной сфере Владивостока

16 декабря 2024, 05:52
Фото: 1MI.

Во Владивостоке планомерно обновляется парк общественного транспорта

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Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
В 2024 году под личным контролем главы Владивостока Константина Шестакова во Владивостоке активно решались такие жизненно важные для города вопросы, как обновление парка общественного транспорта и благоустройство.

В 2024 году на средства специального казначейского кредита были обновлены парки автобусов и троллейбусов.

Сухим языком цифр это выглядит так:

  • закуплено в 2024 году 20 новых автобусов (15 из них большого класса)
  • закуплено в 2024 году 16 новых троллейбусов.

В целом, как подчёркивают эксперты, такие ощутимые улучшения транспортного парка позволят значительно улучшить транспортную доступность густонаселенных микрорайонов столицы ДФО. Закупка новых автобусов позволила создать два новых маршрута — № 11 и № 22к, которые очень востребованы у жителей города.

Кроме того, эксперты отмечают, что новые троллейбусы не закупались во Владивостоке без малого 20 лет.

Также глава города Константин Шестаков уделяет особое внимание решению кадрового вопроса — новые автобусы сами никуда не поедут, нужны водители. В МУП «ВПОПАТ» только в прошлом месяце было принято на работу 30 водителей, причем зарплаты у них более чем достойные — 140 тысяч рублей в месяц.

Муниципальный автопарк укрепляется, что безусловно важно и грамотно, ведь частные перевозчики (даже при усиленном контроле со стороны администрации города, которая — по поручению главы Владивостока Константина Шестакова — не оставляет их без внимания) умудряются то и дело нарушать условия контрактов.

Останавливаться на достигнутом в администрации Владивостока не намерены.

В 2025 году администрацией Владивостока будет закуплено:

  • 30 новых автобусов для МУП «ВПОПАТ»
  • 4 новых троллейбуса.

Кстати, новые троллейбусы способны проходить до 40 километров без электротяги, что позволит продлить маршруты их следования до Снеговой Пади.

Также Константин Шестаков держит под личным контролем и реализацию проектов благоустройства во Владивостоке. На прошлой неделе Константин Владимирович несколько скверов и общественных пространств, которые появились в городе в уходящем году.

В частности, глава Владивостока побывал на Алексеевской сопке, которая преобразилась в рамках проекта «1000 дворов». Здесь теперь новая видовая площадка. Подходы к ней также привели в порядок, поэтому горожане и туристы теперь легко могут попасть сюда. Рядом появилась территория с тренажёрами, положен новый асфальт.

Осмотрел глава города и сквер на Некрасовский, 96 ‐ 98. Его обновление запланировано на 2025 год: здесь будет создана комфортная пешеходная связь, организовано озеленение территории, появятся зоны для прогулки и отдыха. Будущий облик сквера уже обсудили с местными жителями.

#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Константин Шестаков#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
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