20 автобусов и 30 водителей — итоги изменений в транспортной сфере Владивостока

В частности, глава Владивостока побывал на Алексеевской сопке, которая преобразилась в рамках проекта «1000 дворов». Здесь теперь новая видовая площадка. Подходы к ней также привели в порядок, поэтому горожане и туристы теперь легко могут попасть сюда. Рядом появилась территория с тренажёрами, положен новый асфальт.