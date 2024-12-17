Удивительную сказку подарила детям фабрика мороженого «УРСА» во Владивостоке

Мастер-классы сопровождались играми и загадками, что сделало времяпровождение детей увлекательным и запоминающимся. В конце представители фабрики угостили мороженым всех участников и гостей мероприятия. В свою очередь, центр «Виктория» подарил руководству «Фабрики» набор пряников, украшенных символикой и фирменными цветами «УРСА», а также оригами в виде белого мишки и уникальный календарь. Над всем этим лично трудились педагоги центра — Дмитрий и Ольга Рыжовы, а также Татьяна Майорова.