Во Владивостоке не дали перевозчикам провести индексацию до уровня рыночного тарифа

Эксперты отмечают, что при этом стоимость проезда на общественном транспорте во Владивостоке всё равно остаётся ниже рыночного среднего тарифа — а он, по подсчётам, составляет 67,2 рубля для проезда в автобусах и 94,5 рубля — в электротранспорте. Стоит сравнить эти цифры с итоговой стоимостью проезда в общественном транспорте Владивостока в 2025 году, чтобы оценить и усилия администрации Владивостока, и разумность ее подхода к принятию столь важных решений.