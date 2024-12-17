Во Владивостоке не дали перевозчикам провести индексацию до уровня рыночного тарифа

Posted 17 декабря, 00:28
Published 17 декабря, 00:28
Modified 17 декабря, 00:30
Updated 17 декабря, 00:30
В пресс-службе администрации Владивостока напомнили, что за два года — с 2022-го по 2024 год автобусный парк в целом (в том числе муниципальный) пополнился 161 новым автобусом.
Для муниципального авто- и троллейбусного парков в 2024 году было закуплено
Запущено два новых маршрута — № 11 и № 22к.
В МУП «ВПОПАТ» только за ноябрь 2024 года было обучено 30 водителей, которым — и этот вопрос взял под личный контроль глава города Константин Шестаков — выплачивается весьма солидная зарплата — от 140 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что развитие общественного транспорта Владивостока остается одним из приоритетов команды Константина Шестакова (на эти цели направляются средства специального казначейского кредита) и то, что под руководством главы города специалисты мэрии контролируют деятельность перевозчиков и в то же время стараются услышать и их мнение, находя компромиссные решения.
В текущем году — и это объективно — расходы перевозчиков выросли. Статистика фиксирует увеличение затрат на топливо (107,6%), ГСМ (моторное и трансмиссионное масло, тех. жидкости и смазки) (123,9%), заработную плату (126,2%), автошины (133,3%) и запасные части (133%), особенно для техники зарубежного производства.
Поэтому на заседании комиссии по вопросам регулирования цен в администрации Владивостока было принято решение об индексации стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока.
Отметим, что, как и в прошлый раз, администрации Владивостока удалось найти компромиссное решение и не допустить резкого роста тарифа на проезд для горожан. Также удалось сохранить и дифференцированный подход к стоимости проезда (при оплате транспортной или банковской картой он ощутимо ниже).
Итак.
С 1 января 2025 года стоимость проезда на общественном транспорте Владивостока изменится. Но — в разумных пределах.
В автобусах тариф составит
Таким образом стоимость проезда для тех, кто пользуется транспортной картой, увеличится всего на четыре рубля. Согласитесь, это разумно и в целом немного.
В электротранспорте (трамвай, троллейбус, фуникулер) стоимость проезда составит Проезд в троллейбусе, а также трамвае и фуникулёре будет стоить:
Эксперты отмечают, что при этом стоимость проезда на общественном транспорте во Владивостоке всё равно остаётся ниже рыночного среднего тарифа — а он, по подсчётам, составляет 67,2 рубля для проезда в автобусах и 94,5 рубля — в электротранспорте. Стоит сравнить эти цифры с итоговой стоимостью проезда в общественном транспорте Владивостока в 2025 году, чтобы оценить и усилия администрации Владивостока, и разумность ее подхода к принятию столь важных решений.
Важно отметить, что команда Константина Шестакова — под личным контролем главы города — намерена и в 2025 году продолжать строго контролировать перевозчиков и всячески развивать муниципальный транспорт.
В 2025 году парк муниципального транспорта будет пополняться: