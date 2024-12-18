Что такое ПИФ «Природные ресурсы»

ПИФ «Природные ресурсы» — инструмент, позволяющий участвовать в сырьевом секторе экономики без прямого взаимодействия с рынком. Он подходит инвесторам, готовым принять высокий уровень риска в обмен на возможность дохода от роста цен на природные ресурсы. Правильный выбор фонда и стратегическое планирование минимизируют риски и повысят эффективность вложений.