Оранжевый, как апельсинка: с комфортом поедут в «рыжиках» юные приморцы

Posted 18 декабря, 03:49
Published 18 декабря, 03:49
Modified 18 декабря, 03:51
Updated 18 декабря, 03:51
Работа на системной основе
Школьный автобус — особенно в отдалённых районах Приморья — насущная необходимость. Юных приморцев доставляют на автобусе в школу и отвозят домой после уроков — а подчас село, в котором находится школа, и посёлок, где живет часть учеников, разделяют десятки километров.
Впрочем, эта ситуация типична для глубинки нашей страны, поэтому президент России Владимир Путин и уделяет большое внимание развитию и выполнению федеральной программы по обновлению школьных автопарков. Правительство Приморского края также держит этот вопрос под контролем.
Школьные автопарки в Приморье обновляются системно и на постоянной основе. 47 автобусов, которые отправились в муниципалитеты на днях, — далеко не первые. В январе 2024 года школы районов Приморья получили 49 автобусов. Фактически можно сказать, что за год в крае едва ли не на 100 процентов обновили школьный автопарк. Юные приморцы добираются в школы в комфорте, а их родители спокойны за безопасность детей. Отметим, что Олег Кожемяко неоднократно отмечал важность работы по замене автопарка и настоял на том, чтобы решение вопроса не затягивалось.
Подарок от президента
Передавая автобусы в школы края, губернатор отметил, что это — настоящий подарок юным приморцам от президента России.
— У нас 32 муниципальных образования работают по программе «Школьный автобус», и сегодня 47 автобусов пополнят парк, который за эти годы уже получил порядка 310 транспортных средств, — сказал он.
Олег Кожемяко также отметил, что школьные автобусы рассчитаны именно на детей: например, сидения в них укрыты разноцветными забавными чехлами.
— И очень важно, чтобы школьные автобусы отвечали всем требованиям: и мест было достаточно, в том числе для старшеклассников, и чтобы зимой было тепло, а летом — не душно, — отметил глава региона. — Это те задачи, которые мы должны решить совместно с Правительством Российской Федерации по поручению Президента для того, чтобы проезд наших детей на школьных автобусах сопровождался радостью прихода в храм науки.
В целом переданные школам региона автобусы имеют разную вместимость — какие-то могут перевозить до 12 человек, а некоторые — более 30. Но в целом край закупает автобусы, которые рассчитаны на перевозку 21-24 детей.
И еще три десятка
В Дальнегорский и Арсеньевский, Яковлевский и Надеждинский, Партизанский и Уссурийский районы (и многие, многие другие) отправились из Владивостока ярко-оранжевые школьные автобусы. Между прочим, уже совсем скоро в край придёт новая партия школьного транспорта: Минский автомобильный завод, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, отгрузил в Приморье еще 30 автобусов. Оперативность в решении вопроса обновления школьного транспорта построена на том, что у главы региона есть крепкие, успешные договоренности с белорусскими партнёрами.