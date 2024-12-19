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Posted 19 декабря, 06:46

Published 19 декабря, 06:46

Modified 19 декабря, 06:48

Updated 19 декабря, 06:48

Во Владивостоке приоритетное внимание уделяется развитию образования

Итоги года: 107 профильных классов и качественный скачок в ЕГЭ в школах Владивостока

19 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.

Во Владивостоке приоритетное внимание уделяется развитию образования

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Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Глава Владивостока Константин Шестаков не раз говорил о том, что держит под личным контролем вопросы совершенствования школьного образования в столице ДФО. Это направление — одно из приоритетов в работе команды Шестакова.

Константин Владимирович внимательно следит за тем, какие успехи выпускники Владивостока показывают на ЕГЭ и ОГЭ, каковы результаты этой первой — и такой важной — государственной аттестации в их жизни.

Не секрет, что в течение долгого времени выпускники краевого центра получали удручающе низкие баллы по ЕГЭ — по математике и физике. Решать эту проблему команда Констатина Шестакова взялась не наскоком, а методично и постепенно, чтобы добиться постоянного, а не временного результата. Работа велась и в 2022-м, и в 2023-м, и в текущем году.

Сухим языком статистики итоги этой работы выглядят так:

  • средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2024 году — 57,16 (против 48,76 в 2023-м);
  • средний балл по физике — 62,44 (48,09 в 2023-м);
  • средний балл по химии — 50,11 (43,59).

— Я доволен такими результатами, нам действительно многого удалось добиться за три года, — сказал глава Владивостока. — Важно отметить, что и по другим дисциплинам результаты ЕГЭ стали у выпускников города ощутимо выше.

Но баллы ЕГЭ — далеко не единственный критерий, по которому стоит оценивать успешность работы команды Константина Шестакова в области школьного образования.

Во Владивостоке создано 107 профильных классов. Это классы с ранней профессиональной ориентацией, в создании многих из них принимали участие крупные приморские компании — например, ВМТП, и даже федеральные корпорации — Росатом, Роснефть. Есть классы, в работе которых принимают участие госслужбы — класс краевой прокуратуры, следственного комитета, класс дипломатический, класс администрации Владивостока (а как же!).

Немало усилий приложила команда Константина Шестакова к решению вопроса нехватки педагогических кадров в городе.

За 2024 год во Владивосток приехали 190 молодых учителей, а всего уже в краевом центре их более пятисот.

— Есть ребята, которые приезжают к нам из Архангельска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, — рассказал Константин Шестаков. — Почему к нам едут? Мы выигрываем перед другими городами и по условиям работы молодых специалистов, и по заработной плате.

Также в списке достижений в области школьного образования Владивостока в 2024 году есть и такие факты:

  • более 300 школьников стали победителями Всероссийских олимпиад;
  • 20 пришкольных спортивных площадок приведены в порядок;
  • открылось три ФОКа.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Образование#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
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