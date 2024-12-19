Итоги года: 107 профильных классов и качественный скачок в ЕГЭ в школах Владивостока

Posted 19 декабря, 06:46
Published 19 декабря, 06:46
Modified 19 декабря, 06:48
Updated 19 декабря, 06:48
Константин Владимирович внимательно следит за тем, какие успехи выпускники Владивостока показывают на ЕГЭ и ОГЭ, каковы результаты этой первой — и такой важной — государственной аттестации в их жизни.
Не секрет, что в течение долгого времени выпускники краевого центра получали удручающе низкие баллы по ЕГЭ — по математике и физике. Решать эту проблему команда Констатина Шестакова взялась не наскоком, а методично и постепенно, чтобы добиться постоянного, а не временного результата. Работа велась и в 2022-м, и в 2023-м, и в текущем году.
Сухим языком статистики итоги этой работы выглядят так:
— Я доволен такими результатами, нам действительно многого удалось добиться за три года, — сказал глава Владивостока. — Важно отметить, что и по другим дисциплинам результаты ЕГЭ стали у выпускников города ощутимо выше.
Но баллы ЕГЭ — далеко не единственный критерий, по которому стоит оценивать успешность работы команды Константина Шестакова в области школьного образования.
Во Владивостоке создано 107 профильных классов. Это классы с ранней профессиональной ориентацией, в создании многих из них принимали участие крупные приморские компании — например, ВМТП, и даже федеральные корпорации — Росатом, Роснефть. Есть классы, в работе которых принимают участие госслужбы — класс краевой прокуратуры, следственного комитета, класс дипломатический, класс администрации Владивостока (а как же!).
Немало усилий приложила команда Константина Шестакова к решению вопроса нехватки педагогических кадров в городе.
За 2024 год во Владивосток приехали 190 молодых учителей, а всего уже в краевом центре их более пятисот.
— Есть ребята, которые приезжают к нам из Архангельска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, — рассказал Константин Шестаков. — Почему к нам едут? Мы выигрываем перед другими городами и по условиям работы молодых специалистов, и по заработной плате.
Также в списке достижений в области школьного образования Владивостока в 2024 году есть и такие факты: