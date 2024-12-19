О карьерной лестнице в медицине рассказали учащимся из лицея ТГМУ

«Ребята с интересом слушали историю „Дальзаводской“ больницы — она действительно уникальная, и много профессионалов вышло из этих стен, в том числе нынешний министра здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов. Мы рассказали о том, чем привлекательна медицина и какими качествами должен обладать человек, который хочет связать свою жизнь с этой сферой. Я уверена, что каждый из ребят приложит все силы, чтобы хорошо сдать выпускные экзамены. Возможно, после они смогут успешно поступить в медицинский университет или колледж и стать частью нашей команды. Желаю всем ребятам удачи!», — подчеркнула Елена Новицкая.