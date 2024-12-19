zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 05:02

Published 19 декабря, 05:02

Modified 19 декабря, 05:04

Updated 19 декабря, 05:04

О карьерной лестнице в медицине рассказали учащимся из лицея ТГМУ

О карьерной лестнице в медицине рассказали учащимся из лицея ТГМУ

19 декабря 2024, 05:02
Фото: Дума г. Владивосток.
Урок профориентации провела региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Думы Владивостока Елена Новицкая.

Профориентация молодежи является важной часть партийной народной программы, а также партпроекта «Моя карьера с Единой Россией». Эта работа ведётся в том числе через партийные мероприятия: встречи с депутатами, разговоры о важном, профориентационные встречи.

Главный врач Владивостокской клинической больницы №4, депутат городской Думы Елена Новицкая рассказала ребятам о возможностях продвижения по служебной лестнице в медицине, а также об истории «Дальзаводской» больнице, которая является одним из старейших лечебных учреждений Приморского края.

Её история началась с 1902 года. Когда на территории судоремонтных мастерских военного порта был командирован для лечения гражданских служащих первый и долгое время единственный врач — Павел Браше. Со временем был открыт первый медицинский пункт, на базе которого, в последствии, в 1943 году была сформирована «Медико-санитарная часть „Дальзавода“. В декабре 1943 г. открыта поликлиника. Столетняя история легла в основу традиций „Дальзаводской“ больницы, которые коллектив больницы бережет и гордится до сих пор.

«Ребята с интересом слушали историю „Дальзаводской“ больницы — она действительно уникальная, и много профессионалов вышло из этих стен, в том числе нынешний министра здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов. Мы рассказали о том, чем привлекательна медицина и какими качествами должен обладать человек, который хочет связать свою жизнь с этой сферой. Я уверена, что каждый из ребят приложит все силы, чтобы хорошо сдать выпускные экзамены. Возможно, после они смогут успешно поступить в медицинский университет или колледж и стать частью нашей команды. Желаю всем ребятам удачи!», — подчеркнула Елена Новицкая.

Мероприятие завершилось экскурсией по медицинскому учреждению.

#Приморский край#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика