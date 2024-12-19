О карьерной лестнице в медицине рассказали учащимся из лицея ТГМУ

Posted 19 декабря, 05:02
Published 19 декабря, 05:02
Modified 19 декабря, 05:04
Updated 19 декабря, 05:04
Профориентация молодежи является важной часть партийной народной программы, а также партпроекта «Моя карьера с Единой Россией». Эта работа ведётся в том числе через партийные мероприятия: встречи с депутатами, разговоры о важном, профориентационные встречи.
Главный врач Владивостокской клинической больницы №4, депутат городской Думы Елена Новицкая рассказала ребятам о возможностях продвижения по служебной лестнице в медицине, а также об истории «Дальзаводской» больнице, которая является одним из старейших лечебных учреждений Приморского края.
Её история началась с 1902 года. Когда на территории судоремонтных мастерских военного порта был командирован для лечения гражданских служащих первый и долгое время единственный врач — Павел Браше. Со временем был открыт первый медицинский пункт, на базе которого, в последствии, в 1943 году была сформирована «Медико-санитарная часть „Дальзавода“. В декабре 1943 г. открыта поликлиника. Столетняя история легла в основу традиций „Дальзаводской“ больницы, которые коллектив больницы бережет и гордится до сих пор.
«Ребята с интересом слушали историю „Дальзаводской“ больницы — она действительно уникальная, и много профессионалов вышло из этих стен, в том числе нынешний министра здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов. Мы рассказали о том, чем привлекательна медицина и какими качествами должен обладать человек, который хочет связать свою жизнь с этой сферой. Я уверена, что каждый из ребят приложит все силы, чтобы хорошо сдать выпускные экзамены. Возможно, после они смогут успешно поступить в медицинский университет или колледж и стать частью нашей команды. Желаю всем ребятам удачи!», — подчеркнула Елена Новицкая.
Мероприятие завершилось экскурсией по медицинскому учреждению.