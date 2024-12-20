Итоги года: 6 школ, 20 автобусов, три сквера — мастер-план Владивостока в действии

Posted 20 декабря, 02:19
Published 20 декабря, 02:19
Modified 20 декабря, 02:21
Updated 20 декабря, 02:21
Эксперты отмечают: глава Владивостока Константин Шестаков и его команда так выстроили работу, чтобы придерживаться точного выполнения всех положений мастер-плана, всех указанных в нём направлений развития.
Например, в 2024 году во Владивостоке появились новые спортивные объекты:
Под личным контролем главы города ведётся работа по капитальному ремонту дорог.
Семь улиц города в 2024 году были отремонтированы по нацпроекту «„Безопасные качественные дороги“.
Также в рамках исполнения наказов депутатов построена дорога к будущей поликлинике на улице Беговой.
— Ещё один большой блок мастер-плана Владивостока — благоустройство, — отмечает Константин Шестаков. — В 2024 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» мы выполнили работы на трех участках — создали (или завершаем создание) трёх транзитных скверов. Они связывают между собой разные улицы внутри микрорайона.
Какие это скверы?
Активно реализовывались проекты благоустройства в рамках программ «1000 дворов», «Твой проект», грантов для ТОСов.
Ещё один аспект мастер-плана — ремонт школ. В 2024 году во Владивостоке капитально отремонтировано шесть школ. Столько же запланировано на 2025 год.
Транспортное обеспечение жителей Владивостока — важная часть мастер-плана.
Сухим языком цифр это выглядит так:
Также глава города Константин Шестаков уделяет особое внимание решению кадрового вопроса — новые автобусы сами никуда не поедут, нужны водители. В МУП «ВПОПАТ» только в прошлом месяце было принято на работу 30 водителей, причем зарплаты у них более чем достойные — 140 тысяч рублей в месяц.
— Мы активно продвигаемся в проекте создания легкого метро, — сказал Константин Шестаков. — РЖД ввело еще одну городскую электричку, а мы, в свою очередь, организуем перехватывающие парковки.
Реализуются в рамках мастер-плана и два долгосрочных проекта:
Причем работы в парке уже начались.
— В 2025 году в рамках мастер-плана, — сказал Константин Шестаков, — мы продолжим работу по модернизации тепловых сетей. Построим дорогу и съезд с объездной в районе Зелёного Угла. Продолжим работы по улице Адмирала Горшкова, начнем работы по улице Жигура в рамках нацпроекта «БКД». Начнем строительство развязки на Фирсова и проектировку большой дороги, которая свяжет Инструментальный завод, 3-ю Рабочую, Котельникова и площадь Баляева.
Также будут построены два ФОКа — один на стадионе «Строитель». Два новых детских сада появятся в городе. Продолжится работа по благоустройству парка имени Лазо.