Итоги года: 6 школ, 20 автобусов, три сквера — мастер-план Владивостока в действии

— В 2025 году в рамках мастер-плана, — сказал Константин Шестаков, — мы продолжим работу по модернизации тепловых сетей. Построим дорогу и съезд с объездной в районе Зелёного Угла. Продолжим работы по улице Адмирала Горшкова, начнем работы по улице Жигура в рамках нацпроекта «БКД». Начнем строительство развязки на Фирсова и проектировку большой дороги, которая свяжет Инструментальный завод, 3-ю Рабочую, Котельникова и площадь Баляева.