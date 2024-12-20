Во Владивостоке завершается второй этап благоустройства сквера на Ватутина

Posted 20 декабря, 03:17
Published 20 декабря, 03:17
Modified 20 декабря, 03:19
Updated 20 декабря, 03:19
Заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Сергей Кузьменко и вице-президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата», председатель общественного совета проекта Михаил Веселов совместно с руководством МУП «Зеленый Владивосток» и представителями подрядных организаций осмотрели результаты благоустройства общественного пространства в районе дома №26 по улице Ватутина. Напомним, что сквер преображается в рамках программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
И сейчас первый этап работ завершен полностью. На территории провели освещение, оборудовали подпорные стенки, проложили бетонные пешеходные дорожки, установили лавочки, а также композиции из бревен. Готова к запуску система видеонаблюдения. Периметр прогулочной зоны украсили хвойные растения. Также подрядчик обустроил автобусную остановку в районе будущего сквера.
Добавим, что концепция проекта предусматривает сразу три входные группы для удобства жителей района.
В рамках же второго этапа еще идет армирование и бетонирование лестничных маршей на нижнем уровне объекта, а в скором времени подрядчик установит урны. Завершить все эти виды работ планируется уже в течение недели.
«Результат проведенных работ по благоустройству общественной территории радует, — отметил Сергей Кузьменко. — Мы приезжали на этот объект на разных этапах благоустройства, поэтому масштаб проделанной работы ощущается по-настоящему. Изначально этот объект имел сложный рельеф, но подрядчики справились со своей задачей. Пешеходные прогулочные дорожки проложены в несколько ярусов, чтобы минимизировать процент естественного склона для посетителей парка. Так же нам сегодня представилась возможность пообщаться с жителями микрорайона, которые уже активно используют этот прогулочный маршрут. Люди отметили, что они голосовали за эту территорию и очень довольны, что теперь у них есть возможность иметь благоустроенный парк в шаговой доступности».
Вице-спикер Сергей Кузьменко также подчеркнул, что ежегодно сами жители выбирают приоритеты по благоустройству различных пространств. Партия «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» активно поддерживает инициативы жителей, в том числе — по определению конкретных объектов благоустройства.
«В первую очередь, мы опираемся на мнение людей в открытом диалоге», — заявил координатор проекта «Городская среда».
Также он отметил, что народная программа партии полностью сформирована на основании предложений граждан — это дает возможность инициативным людям активно участвовать в различных проектах и менять ситуацию в своих регионах к лучшему.