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Posted 21 декабря, 00:54

Published 21 декабря, 00:54

Modified 23 декабря, 02:21

Updated 23 декабря, 02:21

После этого тьма отступит: самый короткий день будет в Приморье 21 декабря

После этого тьма отступит: самый короткий день будет в Приморье 21 декабря

21 декабря 2024, 00:54
Наступил день зимнего солнцестояния. Жителей планеты ждёт самый короткий световой день. Сколько он будет длиться в Приморье?

21 декабря 2024 года в Северном полушарии наступит зимнее солнцестояние, знаменующее самый короткий день и самую длинную ночь в году.

В этот момент Солнце достигает самой низкой точки на небосводе, 21 декабря световой день во Владивостоке продлится почти 9 часов.

Это событие знаменует начало астрономической зимы и символизирует постепенное возвращение света. С этого дня световой день начнет увеличиваться, а ночь — укорачиваться, что означает начало движения к весне.

#Общество
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