После этого тьма отступит: самый короткий день будет в Приморье 21 декабря

Posted 21 декабря, 00:54
Published 21 декабря, 00:54
Modified 23 декабря, 02:21
Updated 23 декабря, 02:21
21 декабря 2024 года в Северном полушарии наступит зимнее солнцестояние, знаменующее самый короткий день и самую длинную ночь в году.
В этот момент Солнце достигает самой низкой точки на небосводе, 21 декабря световой день во Владивостоке продлится почти 9 часов.
Это событие знаменует начало астрономической зимы и символизирует постепенное возвращение света. С этого дня световой день начнет увеличиваться, а ночь — укорачиваться, что означает начало движения к весне.