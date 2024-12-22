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Posted 21 декабря, 23:13

Published 21 декабря, 23:13

Modified 23 декабря, 02:20

Updated 23 декабря, 02:20

Морозный антициклон накрыл Приморье: во Владивостоке до -16 градусов

Морозный антициклон накрыл Приморье: во Владивостоке до -16 градусов

21 декабря 2024, 23:13
Сюжет
Погода
В воскресенье, 22 декабря, в Приморском крае установилась по-настоящему зимняя погода с существенным понижением температуры воздуха. Антициклон принёс в регион морозную и преимущественно ясную погоду.

В целом по Приморскому краю температурный фон варьируется от -12 до -37 градусов в ночные часы и от -8 до -20 градусов днем. Местами возможен небольшой снег. На побережье ожидается усиление северо-западного ветра.

Владивосток
В краевой столице сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура опустится до -14...-16°C, днем воздух прогреется лишь до -10...-12°C. Ожидается северо-западный ветер с усилением до сильного.

Уссурийск
Самые низкие ночные температуры зафиксированы в Уссурийске, где столбик термометра опустится до -19...-21°C. Днем существенно теплее: -8...-10°C. Небо затянет облаками, возможен слабый снег.

Находка
В прибрежной Находке погода будет относительно мягкой. При переменной облачности и отсутствии осадков температура составит -13...-15°C ночью и -8...-10°C днем. Ожидается умеренный до сильного северный ветер.

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