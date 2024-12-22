Морозный антициклон накрыл Приморье: во Владивостоке до -16 градусов

Posted 21 декабря, 23:13
Published 21 декабря, 23:13
Modified 23 декабря, 02:20
Updated 23 декабря, 02:20
В целом по Приморскому краю температурный фон варьируется от -12 до -37 градусов в ночные часы и от -8 до -20 градусов днем. Местами возможен небольшой снег. На побережье ожидается усиление северо-западного ветра.
Владивосток
В краевой столице сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура опустится до -14...-16°C, днем воздух прогреется лишь до -10...-12°C. Ожидается северо-западный ветер с усилением до сильного.
Уссурийск
Самые низкие ночные температуры зафиксированы в Уссурийске, где столбик термометра опустится до -19...-21°C. Днем существенно теплее: -8...-10°C. Небо затянет облаками, возможен слабый снег.
Находка
В прибрежной Находке погода будет относительно мягкой. При переменной облачности и отсутствии осадков температура составит -13...-15°C ночью и -8...-10°C днем. Ожидается умеренный до сильного северный ветер.