В Приморье врачи назвали «смертельную» дозу мандаринов в новогоднюю ночь

Взрослым рекомендуется съедать не более 3-4 мандаринов в сутки, а детям — не более двух плодов в день. При выборе фруктов следует обращать внимание на их внешний вид и аромат. Качественные мандарины должны быть упругими, с равномерной окраской и легко отделяющейся кожурой.