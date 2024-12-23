В Приморье состоялся завершительный этап Гран-при краевого турнира по самбо

Posted 23 декабря, 05:33
Published 23 декабря, 05:33
Modified 23 декабря, 05:35
Updated 23 декабря, 05:35
«Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Все участники и тренера остались очень довольными турниром!», — известный приморский самбист, чемпион Европы и Мира по самбо, депутат Думы Владивостока Александр Аксёнов.
Отметим, популяризация спорта — является важной частью народной программы «Единой России». Партия реализует в Приморском крае проект «Детский спорт». С 2022 года Приморье присоединилось и к федеральному партийному проекту «Za Самбо», благодаря которому отечественным единоборством стало заниматься еще больше детей и молодежи. В 2023–2024 годах секции открылись в высших учебных заведениях края — Морском государственно университете им. Г. И. Невельского и Дальневосточном федерально университете.