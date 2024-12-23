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Posted 23 декабря, 05:33

Published 23 декабря, 05:33

Modified 23 декабря, 05:35

Updated 23 декабря, 05:35

Юноши и девушки достойно сразились за кубок губернатора и «Единой России»

В Приморье состоялся завершительный этап Гран-при краевого турнира по самбо

23 декабря 2024, 05:33
Фото: primorsk.er.ru.

Юноши и девушки достойно сразились за кубок губернатора и «Единой России»

Сюжет
Спорт
Приморский краевой турнир по самбо состоялся в спортивном комплексе «Олимпиец». В соревнованиях приняло участие 155 человек. Свое мастерство они показали и на предыдущих этапах, которые проходили в разных уголках Приморского края. Среди участников были и спортсмены из Хабаровского края.
«Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Все участники и тренера остались очень довольными турниром!», — известный приморский самбист, чемпион Европы и Мира по самбо, депутат Думы Владивостока Александр Аксёнов.

Отметим, популяризация спорта — является важной частью народной программы «Единой России». Партия реализует в Приморском крае проект «Детский спорт». С 2022 года Приморье присоединилось и к федеральному партийному проекту «Za Самбо», благодаря которому отечественным единоборством стало заниматься еще больше детей и молодежи. В 2023–2024 годах секции открылись в высших учебных заведениях края — Морском государственно университете им. Г. И. Невельского и Дальневосточном федерально университете.

#Общество#Спорт#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Единая Россия#Турнир#Самбо
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