В Приморье состоялся завершительный этап Гран-при краевого турнира по самбо

Отметим, популяризация спорта — является важной частью народной программы «Единой России». Партия реализует в Приморском крае проект «Детский спорт». С 2022 года Приморье присоединилось и к федеральному партийному проекту «Za Самбо», благодаря которому отечественным единоборством стало заниматься еще больше детей и молодежи. В 2023–2024 годах секции открылись в высших учебных заведениях края — Морском государственно университете им. Г. И. Невельского и Дальневосточном федерально университете.