10 перехватывающих парковок в рамках проекта легкого метро появятся во Владивостоке

Работы по проекту легкого метро начались во Владивостоке в 2024 году

Пока РЖД разрабатывает и защищает проект легкого метро, администрация Владивостока уже приступила к работам. Глава Константин Шестаков отметил, что в городе будут обустроены десять перехватывающих парковок, две из которых уже готовы.

Легкое метро — важный проект, входящий в мастер-план развития Владивостока, выведет транспортную систему дальневосточной столицы на принципиально новый уровень. Глава города Константин Шестаков рассказал, что в данный момент технико-экономическое обоснование проекта находится на разработке в РЖД, и уже в мае его представят в мэрии. Мэр отметил, что администрация города уже приступила к работам, начав формировать десять территорий для перехватывающих парковок, которые будут асфальтированы, оснащены разметкой, освещением, видеонаблюдением и платежными терминалами. «По двум мы завершили строительство — в этом году запустим. Это Корабельная Набережная, она уже полностью обустроена. Практически в таком же состоянии парковка на станции Вторая Речка. Еще восемь в будущем году мы приведем в порядок: они расположены от станции Железнодорожный вокзал до станции Угольная», — пояснил Константин Шестаков. По материалам prim.rbc.ru