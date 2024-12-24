zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 07:05

Published 24 декабря, 07:05

Modified 24 декабря, 07:07

Updated 24 декабря, 07:07

Работы по проекту легкого метро начались во Владивостоке в 2024 году

10 перехватывающих парковок в рамках проекта легкого метро появятся во Владивостоке

24 декабря 2024, 07:05
Фото: zr.media.

Работы по проекту легкого метро начались во Владивостоке в 2024 году

Сюжет
Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Пока РЖД разрабатывает и защищает проект легкого метро, администрация Владивостока уже приступила к работам. Глава Константин Шестаков отметил, что в городе будут обустроены десять перехватывающих парковок, две из которых уже готовы.

Легкое метро — важный проект, входящий в мастер-план развития Владивостока, выведет транспортную систему дальневосточной столицы на принципиально новый уровень. Глава города Константин Шестаков рассказал, что в данный момент технико-экономическое обоснование проекта находится на разработке в РЖД, и уже в мае его представят в мэрии.

Мэр отметил, что администрация города уже приступила к работам, начав формировать десять территорий для перехватывающих парковок, которые будут асфальтированы, оснащены разметкой, освещением, видеонаблюдением и платежными терминалами.

«По двум мы завершили строительство — в этом году запустим. Это Корабельная Набережная, она уже полностью обустроена. Практически в таком же состоянии парковка на станции Вторая Речка. Еще восемь в будущем году мы приведем в порядок: они расположены от станции Железнодорожный вокзал до станции Угольная», — пояснил Константин Шестаков.

По материалам prim.rbc.ru

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#РЖД#Константин Шестаков#Мэрия#Мэрия Владивостока#Легкое метро#Мастер-план#Мэр Владивостока#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика