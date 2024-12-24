«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики

Posted 24 декабря, 09:12
Published 24 декабря, 09:12
Modified 24 декабря, 09:12
Updated 24 декабря, 09:12
Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.
«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведёт работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.
«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой Президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», — рассказал секретарь Генсовета партии.
Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.
«Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Ещё более 100 инициатив — в разработке», — сообщила она.
Помимо этого, Президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.
«Наша комиссия разработала „золотой стандарт“ поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идёт в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором — Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер», — сообщила Анна Кузнецова.
По словам регионального координатора партпроекта «Крепкая семья» Жанны Ивашкиной, в Приморском крае прошло большое количество мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей. Это были и фестивали для многодетных семей, которые направлены на популяризацию семейного спорта, совместный активный отдых.
«Отмечу, накануне при поддержке секретаря регионального отделения „Единой России, губернатора Приморья Олега Кожемяко открылся первый в Приморском крае семейный МФЦ. Для нашего города это уникальное событие, которого ждали многие: многодетные, семьи участников СВО и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ключевое внимание мы уделяем поддержке детей, отцы которых сейчас защищают нашу Родину. Это не только развлекательные мероприятия, такие как отдых в санаториях, новогодние праздники — это серьёзная юридическая, психологическая, социологическая поддержка таких семей. Для нас важно не потеряться в момент, когда семья попадает в трудную жизненную ситуацию и протянуть руку помощи — поддержать, помочь, приободрить. Дать почувствовать, что они не одни, а мы вместе!“, — подчеркнула Жанна Ивашкина.
На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки — этот вопрос также звучал на прямой линии с Президентом.
Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.
«В топ самых распространённых мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять», — отметила Анна Кузнецова.